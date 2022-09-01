Не ныть. Не садиться на шею. Быть благодарными. История украинского ресторана SHO

Мы приехали ​​в будний день, после обеда, надеясь, что полуденное безумие, возможно, улеглось, а вечерние посетители еще не прибыли. Неправильно! Подъехав к ресторану украинской домашней кухни и увидев вывеску SHO (спокойствие - что это значит, вы узнаете очень скоро, а пока свои версии подержите в уме), здесь действительно на наших глазах будто шевелился муравейник. Издалека уже видно, что почти все столики заняты. Возраст ценителей украинской кухни варьируется от младенцев, едва достающих носом до стола, до искушенных бизнесменов в костюмах и обычных стариков. Между столами ловко передвигаются официанты, кажется, даже с небольшим ускорением - и поднося тарелки с ароматной едой, и плавно убирая пустые. Даже лестницы, по которым надо пройти, чтобы принести заказ не мешают этому быстрому движению. Остается впечатление, что все знают, что здесь происходит и что нужно делать.