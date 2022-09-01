Какая-то птичка мне нашептала, что в Бигауньциемсе, месте, где до недавнего времени свирепствовала пандемия, и вместе с пандемией закрылось одно кафе, гудит настоящий муравейник! А почему бы и нет, ведь уже три месяца с того момента, как украинские беженцы из Северодонецка обосновались в Латвии, это место, которое назвали SHO, ежедневно посещает множество желающих, а те, кто уже насладился их традиционной кухней возвращаются снова и снова. Мы тоже сходили туда отведать знаменитый борщ, котлету по-киевски и, конечно же, торт! Надо сказать, что в итоге этот визит обернулся не только большим гастрономическим наслаждением, но и поистине душевной беседой, которая, как известно, является истинным бальзамом на душу!
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Не ныть. Не садиться на шею. Быть благодарными. История украинского ресторана SHO
Не ныть. Не садиться на шею. Быть благодарными. История украинского ресторана SHO