Читатель Elu24 сообщил редакции о происшествии в Таллиннском порту с пожилой женщиной, которая ехала по эскалатору, упала и разбила голову. "Охранники подошли к ней, но не помогли. Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?" - интересуется читатель. Мы обратились в охранные фирмы за разъяснениями, пишет Rus.Postimees.
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"Пожилая женщина упала и разбила голову". Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?
"Пожилая женщина упала и разбила голову". Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?