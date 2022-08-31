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"Пожилая женщина упала и разбила голову". Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?

Limon.ee Трийн Роос
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"Пожилая женщина упала и разбила голову". Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?
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Охранник G4S.
Охранник G4S. Фото: Mihkel Maripuu

Читатель Elu24 сообщил редакции о происшествии в Таллиннском порту с пожилой женщиной, которая ехала по эскалатору, упала и разбила голову. "Охранники подошли к ней, но не помогли. Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?" - интересуется читатель. Мы обратились в охранные фирмы за разъяснениями, пишет Rus.Postimees.

"Ранним утром 13 августа в D-терминале Таллиннского порта произошел несчастный случай - пожилая женщина упала на движущемся эскалаторе и у нее из головы начала литься кровь", – рассказал порталу Elu24 Рауль, который в это время ожидал корабль в порту. По словам мужчины, женщине помогли другие пассажиры, но не сотрудники порта или охранники.

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