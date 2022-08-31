"Пожилая женщина упала и разбила голову". Должны ли охранники уметь оказывать первую помощь?

"Ранним утром 13 августа в D-терминале Таллиннского порта произошел несчастный случай - пожилая женщина упала на движущемся эскалаторе и у нее из головы начала литься кровь", – рассказал порталу Elu24 Рауль, который в это время ожидал корабль в порту. По словам мужчины, женщине помогли другие пассажиры, но не сотрудники порта или охранники.