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Вопрос о медсестрах из Украины: чиновники пытались ввести в заблуждение членов парламента Эстонии

Кадри Таммепуу rus.postimees.ee
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Вопрос о медсестрах из Украины: чиновники пытались ввести в заблуждение членов парламента Эстонии
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Медсестра. Иллюстративное фото
Медсестра. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Предложение об ускорении трудоустройства украинских врачей и медсестер было отклонено на последнем заседании Комиссии по социальным делам. Чиновники назвали распространение особого режима на всех граждан третьих стран политической волей, но политики усмотрели в этом превышение полномочий чиновников или коварную уловку, чтобы отложить решение хотя бы до осени. В Эстонии не хватает четырехсот медсестер, и ожидается, что их нехватка будет сокращена за счет тех, кто бежал от войны в Украине. Хотя с момента прибытия самой большой волны беженцев прошло уже полгода, а самые усердные из них уже говорят по-эстонски, разрешение на работу они получат нескоро, пишет Rus.Postimees.

Неделю назад Rus.Postimees разбирался, почему в ближайшие три года украинские медсестры будут вынуждены работать не по специальности, и почему те, у кого есть высшее образование в области сестринского ухода, должны конкурировать с нашими старшеклассниками в эстонском языке, чтобы начать сестринское образование с нуля.

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