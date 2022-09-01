Вопрос о медсестрах из Украины: чиновники пытались ввести в заблуждение членов парламента Эстонии

Предложение об ускорении трудоустройства украинских врачей и медсестер было отклонено на последнем заседании Комиссии по социальным делам. Чиновники назвали распространение особого режима на всех граждан третьих стран политической волей, но политики усмотрели в этом превышение полномочий чиновников или коварную уловку, чтобы отложить решение хотя бы до осени. В Эстонии не хватает четырехсот медсестер, и ожидается, что их нехватка будет сокращена за счет тех, кто бежал от войны в Украине. Хотя с момента прибытия самой большой волны беженцев прошло уже полгода, а самые усердные из них уже говорят по-эстонски, разрешение на работу они получат нескоро, пишет Rus.Postimees.