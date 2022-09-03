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Белые пятна в биографии легендарного грабителя Ансиса Каупенса: историк открыл новые факты
Фото: periodika.lv, TVNE kolāža
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Белые пятна в биографии легендарного грабителя Ансиса Каупенса: историк открыл новые факты
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Латвийский Робин Гуд, сердцеед, щедрый любовник, грабитель и детоубийца, король вечеринок, тихий, прилежный работник, муж, который в одиночку ограбил поезд и шесть лет скрывался у всех на глазах. Все это об Ансисе Каупенсе - неуловимом грабителе с большой дороги, которого за 19 убийств и 30 ограблений повесили майской ночью 1927 года. Несмотря на то, что преступный путь Каупенса подробно изучен, в его биографии есть белые пятна. Малоизвестные факты о жизни Каупенса раскрыли историк Алвилс Зауэрс и взгляд на прессу того времени.

Навстречу закаленным войной и революциями вооруженным людям по лесной дороге ехал на велосипеде аккуратно одетый молодой человек. "Я столяр из Елгавы Ансис Каупенс, возвращаюсь из гостей", - сказал он улыбаясь и показал документы. "Будьте внимательны, тут недалеко орудует банда грабителей", - покровительственно заявил старший из мужчин. Каждый пошел в свою сторону: вооруженные мужчины ловить безжалостного грабителя с большой дороги, державшего в ужасе все Земгале, а Ансис - в город, чтобы кутить и прожигать награбленное.

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