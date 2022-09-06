Зарплаты депутатов Сейма: слишком большие или нет?

Сейчас нельзя утверждать, что большая зарплата неоспоримо приводит к лучшим депутатам и более эффективным решениям.

С одной стороны, низкие зарплаты не позволяют привлечь высококвалифицированных специалистов, которые, например, в частных компаниях будут зарабатывать согласно уровню их навыков, указывают в своем исследовании экономисты Алесандре Феделе и Пиерпаоло Джианноколо.

Они пришли к выводу, что трещина между депутатскими зарплатами и зарплатами на рынке труда уменьшится, если ее повысить у первых. В результате за кресло парламентария соревнуются наиболее опытные кандидаты. Кроме того, растет ценность политической работы, поэтому ожидается, что политик свое дело будет делать лучше, чтобы его переизбрали.

С другой стороны, повышение зарплат, совсем наоборот, может привлечь к политической работе кандидатов более низкого уровня или кандидатов без должной мотивации. Как утверждает экономист Тимоти Бесли, часть политиков готовы работать за чуть более низкую зарплату, чем на частных предприятиях, так как их мотивирует именно политическая активность. Например, возможность внести свой вклад в решение общественно важных проблем.

Если зарплаты вырастут, продолжает он, некоторые новые кандидаты будут реагировать только на финансовые стимулы. Это, в свою очередь, негативно может повлиять на соответствие их политических решений общественным задачам. К тому же высокая зарплата может привлечь неквалифицированных кандидатов, которых избирателям может быть сложно отличить.