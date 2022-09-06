Недавно в публичном пространстве активно обсуждались зарплаты депутатов Сейма. Многие были возмущены, что доходы отдельных слуг народа за неполные четыре года работы превысили 120 000 евро. Это - не принимая во внимание компенсации, которые часто составляли более 20 тысяч евро. И, если вспомнить, что парламентарии в новом созыве получат повышение зарплат, появляется вопрос: не является ли оплата их труда слишком высокой? Онлайн-журнал Klik решил исследовать этот вопрос и в то же время сравнить с ситуацией в Литве и Эстонии.
Зарплаты депутатов Сейма: слишком большие или нет?
Сейчас нельзя утверждать, что большая зарплата неоспоримо приводит к лучшим депутатам и более эффективным решениям.
С одной стороны, низкие зарплаты не позволяют привлечь высококвалифицированных специалистов, которые, например, в частных компаниях будут зарабатывать согласно уровню их навыков, указывают в своем исследовании экономисты Алесандре Феделе и Пиерпаоло Джианноколо.
Они пришли к выводу, что трещина между депутатскими зарплатами и зарплатами на рынке труда уменьшится, если ее повысить у первых. В результате за кресло парламентария соревнуются наиболее опытные кандидаты. Кроме того, растет ценность политической работы, поэтому ожидается, что политик свое дело будет делать лучше, чтобы его переизбрали.
С другой стороны, повышение зарплат, совсем наоборот, может привлечь к политической работе кандидатов более низкого уровня или кандидатов без должной мотивации. Как утверждает экономист Тимоти Бесли, часть политиков готовы работать за чуть более низкую зарплату, чем на частных предприятиях, так как их мотивирует именно политическая активность. Например, возможность внести свой вклад в решение общественно важных проблем.
Если зарплаты вырастут, продолжает он, некоторые новые кандидаты будут реагировать только на финансовые стимулы. Это, в свою очередь, негативно может повлиять на соответствие их политических решений общественным задачам. К тому же высокая зарплата может привлечь неквалифицированных кандидатов, которых избирателям может быть сложно отличить.