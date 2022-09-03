С начала боевых действий на украинской земле, с 24 февраля этого года, в Эстонию из России прибыло почти 46 770 украинских военных беженцев. В последние месяцы эстонским пограничникам все чаще приходилось препятствовать прибытию военных беженцев из России, пишет Rus.Postimees.
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Все больше украинцев разворачивают на границе Эстонии
Все больше украинцев разворачивают на границе Эстонии
С 24 февраля в Эстонию из России прибыло почти 46 770 граждан Украины, многие из которых остались в Эстонии и получили здесь временную защиту. Начальник Нарвского погранпункта Марек Лийва рассказал Postimees, что за это время пограничники на восточной границе предотвратили прибытие в Эстонию 613 граждан Украины, что составляет почти 1,3 процента от прибывших.
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