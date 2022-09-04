Красота в кризис ⟩ Станут ли услуги красоты роскошью из-за рекордного роста цен?

Индустрия красоты оказалась одной из самых пострадавших сфер во время пандемии. После волн коронавируса и режимов самоизоляции восстановились далеко не все. Энергетический кризис, высокая инфляция, и, в частности, быстрый рост цен на расходные материалы, влияют как на работников индустрии красоты, так и на потребительские привычки клиентов. Что сейчас происходит в бьюти-индустрии? Профессиональный уход останется естественной потребностью или перейдет в категорию роскоши? Рассказывает эстонский Rus.Postimees.