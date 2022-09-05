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Кинодокументалист из Эстонии, работавший в России: телевидение там почти не выходило из режима секретности

Ян Левченко rus.postimees.ee
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Кинодокументалист из Эстонии, работавший в России: телевидение там почти не выходило из режима секретности
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Режиссер Алексей Шипулин
Режиссер Алексей Шипулин Фото: личный архив

Эстонско-российский режиссер Алексей Шипулин рассказал Rus.Postimees о прочтении путинских мемов, рискованной работе с каналом "Культура" над фильмом о Юрии Лотмане, мерах по борьбе с хулиганством и других особенностях сотрудничества с федеральными каналами в России.

– Вы режиссер документального кино. Обычных документалистов не бывает, как известно, все они приходят из каких-то профессий и выбирают это дело как форму осмысления реальности. Документалистика расцветает на фоне сломов, бедствий и катаклизмов. По крайней мере, она нуждается в кризисном материале, чтобы заострить зрение и прорезать голос. Откуда вы пришли в неигровое кино?

– Я не политолог, не военный эксперт и даже не журналист. Я режиссер документального кино с филологическим бэкграундом. Когда-то окончил Тартуский университет, а потом получил режиссерское образование во ВГИКе. Филолог во мне сохраняется в виде склонности к словесной игре и умении превращать в балаган даже самые серьезные вещи. Например, берем популярный мем Путина, пример его новояза – "аналогов нет". Меняем наполнение фракций и получаем семантически более точное определение этой хрени: "анало-говнет". Это мой копирайт, если что.

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