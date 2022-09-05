"Быть, например, геем, стоит гораздо больше, чем быть гетеросексуальным человеком", - считает журналистка Рита Рудуша - одна из героинь 4-х серийного документального фильма TVNET Grupa "Зона (не)толерантности".
Видео ⟩ "Быть геем стоит гораздо больше, чем гетеросексуалом": почему мы (не)терпимы?
В третьей части фильма "Почему мы (не)терпимы?" журналисты TVNET Раиса Смирнова и Артур Быков пытались отразить мнение различных экспертов на эту тему - анторопологов, юристов, правозащитников, социологов и культурологов.
Терпимость - это способность уважать и принимать другое мнение, культуру или взгляд на жизнь. Это касается и гендерной идентичности, или сексуальной ориентации. Терпимость к ЛГБТ-сообществу - это как раз про способность принять "иное", отбросить страх и посмотреть шире. Общество в Латвии относится к ЛГБТ-людям в целом нейтрально.
Кто-то может справедливо заметить, что хотя нейтральность и безразличие лучше ненависти, они не помогают представителям ЛГБТ+ справиться с нынешними проблемами. А их, несмотря на улучшающееся отношение общества, все еще очень много. Причем касается это не только законодательства, но и других аспектов.