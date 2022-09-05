"Быть, например, геем, стоит гораздо дороже, чем быть гетеросексуальным человеком", - считает журналистка Рита Рудуша - одна из героинь 4-серийного документального фильма TVNET Grupa "Зона (не)толерантности".
Видео ⟩ "Быть геем стоит гораздо дороже, чем быть гетеросексуалом": почему мы (не)терпимы?
В третьей части фильма "Почему мы (не)терпимы?" журналисты TVNET Раиса Смирнова и Артур Быков пытались отразить мнение различных экспертов на эту тему - антропологов, юристов, правозащитников, социологов и культурологов.
Терпимость - это способность уважать и принимать другое мнение, культуру или взгляд на жизнь. Это касается и гендерной идентичности, или сексуальной ориентации. Терпимость к ЛГБТ-сообществу - это как раз про способность принять "иное", отбросить страх и посмотреть шире. Общество в Латвии относится к ЛГБТ-людям в целом нейтрально.
Кто-то может справедливо заметить, что хотя нейтральность и безразличие лучше ненависти, они не помогают представителям ЛГБТ+ справиться с нынешними проблемами. А их, несмотря на улучшающееся отношение общества, все еще очень много. Причем касается это не только законодательства, но и других аспектов.
В качестве примера дороговизны однополой жизни журналистка Рита Рудуша привела пару геев, которые вместе прожили 20 лет - у них есть общий дом, стабильные отношения, они обустроили сад и ведут совместное хозяйство.
"Если одному из них этот дом принадлежит и этот человек умирает, даже если партнер наследует, ему нужно заплатить куда большие налоги за это наследство, чем было бы в случае, если бы они были официально зарегистрированной парой, если бы государство признало эту семью, как признает другие", - говорит она.
В публичном пространстве часто говорится о дискриминации и негативном отношении латвийского общества к представителям ЛГБТ-сообщества. Однако в чем кроются причины такого поведения? Забегая вперед, многие ответы можно найти в истории Латвии.
Впрочем, не все специалисты согласны с тем, что большинство латвийцев отрицательно настроены в отношении ЛГБТ+. Конечно, они не отрицают, что есть и те, кто активно демонстрирует гомофобную позицию или несогласие с современным научным взглядом на половую идентичность. Эксперты, скорее, отмечают, что среди большей части населения нашей страны наблюдается холод и безразличие.
"Одно можем наблюдать - это то, что, очевидно, голос ЛГБТ-активистов как борцов за права как минимум в глазах законодателей не имел такого веса, как мнение других групп общества... Сейчас звучит куда меньше активной и открыто гомофобной риторики со стороны политической элиты, но если мы посмотрим на десять лет назад или дальше..." - отмечает Рудуша.
Разумеется, очень важно знать, почему жители Латвии относятся в среднем либо безразлично, либо негативно к представителям ЛГБТ+. Однако что делать, дабы улучшить ситуацию? У экспертов есть несколько решений. Правозащитница Кристине Гарина думает, что одним из самых действенных средств ЛГБТ-движения, чтобы чего-то добиться, является прайд:
"Это самое старое и доказавшее свою эффективность публичное движение, которое по-прежнему существует. Таким образом, шествия, демонстрации, которые проходят уже 50 и даже более 50 лет, оказались прекрасным способом, как, во-первых, обратить внимание на то, что проблема есть, и, во-вторых, отпраздновать достижения, если что-то достигнуто".
В свою очередь правозащитник Каспар Залитис считает, что прайд в Латвии - это не только о правах ЛГБТ.
"Это и о правах многих других людей. Это место, где мы говорим и о правах женщин. Это место, где мы говорим о правах других групп людей, о разнообразии", - уверен Залитис.
Подробнее смотрите в третьей части документального фильма "Зона (не)толерантности".
Видео: "Зона (не)толерантности": 3-я часть - "Почему мы (не)терпимы?"
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