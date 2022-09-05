Видео ⟩ "Быть геем стоит гораздо дороже, чем быть гетеросексуалом": почему мы (не)терпимы?

В третьей части фильма "Почему мы (не)терпимы?" журналисты TVNET Раиса Смирнова и Артур Быков пытались отразить мнение различных экспертов на эту тему - антропологов, юристов, правозащитников, социологов и культурологов.

Терпимость - это способность уважать и принимать другое мнение, культуру или взгляд на жизнь. Это касается и гендерной идентичности, или сексуальной ориентации. Терпимость к ЛГБТ-сообществу - это как раз про способность принять "иное", отбросить страх и посмотреть шире. Общество в Латвии относится к ЛГБТ-людям в целом нейтрально.

Кто-то может справедливо заметить, что хотя нейтральность и безразличие лучше ненависти, они не помогают представителям ЛГБТ+ справиться с нынешними проблемами. А их, несмотря на улучшающееся отношение общества, все еще очень много. Причем касается это не только законодательства, но и других аспектов.

В качестве примера дороговизны однополой жизни журналистка Рита Рудуша привела пару геев, которые вместе прожили 20 лет - у них есть общий дом, стабильные отношения, они обустроили сад и ведут совместное хозяйство.

"Если одному из них этот дом принадлежит и этот человек умирает, даже если партнер наследует, ему нужно заплатить куда большие налоги за это наследство, чем было бы в случае, если бы они были официально зарегистрированной парой, если бы государство признало эту семью, как признает другие", - говорит она.