Татьяна Йониченок - молодая и энергичная латгалка, чья жизнь уже несколько лет тесно связана с Национальными вооруженными силами (НВС). Её должность - сержант, главный специалист группы управления аэродромными работами - звучит длинно и сложно. Татьяна ежедневно выполняет очень необычную работу: она единственный специалист по контролю за птицами и животными во всех НВС! В беседе с TVNET Татьяна рассказывает, должен ли такой специалист обладать навыками доктора Дулиттла и говорящего с животными, и как проходят её будни на авиабазе НВС в Лиелварде.
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Возможно, самая необычная профессия в Национальных вооруженных силах
Возможно, самая необычная профессия в Национальных вооруженных силах
Татьяна с улыбкой говорит, что птиц и зверей расписание полетов авиабазы не интересует. Животные приходят и уходят, когда захотят, даже в выходные и праздничные дни, поэтому всегда нужно быть готовым отреагировать.
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