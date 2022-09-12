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Возможно, самая необычная профессия в Национальных вооруженных силах
Фото: Personīgais arhīvs, Shutterstock, TVNET kolāža
Lauma Lazdiņa rus.tvnet.lv
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Возможно, самая необычная профессия в Национальных вооруженных силах
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Татьяна Йониченок - молодая и энергичная латгалка, чья жизнь уже несколько лет тесно связана с Национальными вооруженными силами (НВС). Её должность - сержант, главный специалист группы управления аэродромными работами - звучит длинно и сложно. Татьяна ежедневно выполняет очень необычную работу: она единственный специалист по контролю за птицами и животными во всех НВС! В беседе с TVNET Татьяна рассказывает, должен ли такой специалист обладать навыками доктора Дулиттла и говорящего с животными, и как проходят её будни на авиабазе НВС в Лиелварде.

Татьяна с улыбкой говорит, что птиц и зверей расписание полетов авиабазы ​​не интересует. Животные приходят и уходят, когда захотят, даже в выходные и праздничные дни, поэтому всегда нужно быть готовым отреагировать.

Описывая свой распорядок дня, сержант говорит, что утром она знакомится с планом на день, предстоящими рейсами и погодой, а также делает краткий анализ. "Если все факторы указывают на то, что птицы будут на аэродроме, то я перестраиваю свою работу так, чтобы как можно больше времени проводить на самом аэродроме. Нужно понимать, что моя работа заключается не только в том, чтобы выгонять птиц и животных с аэродрома, но и в работе с документами, инструкциями и процедурами".

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