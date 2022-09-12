Возможно, самая необычная профессия в Национальных вооруженных силах

Описывая свой распорядок дня, сержант говорит, что утром она знакомится с планом на день, предстоящими рейсами и погодой, а также делает краткий анализ. "Если все факторы указывают на то, что птицы будут на аэродроме, то я перестраиваю свою работу так, чтобы как можно больше времени проводить на самом аэродроме. Нужно понимать, что моя работа заключается не только в том, чтобы выгонять птиц и животных с аэродрома, но и в работе с документами, инструкциями и процедурами".