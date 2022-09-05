Умер легендарный боксер Эрни Шейверс

Он считался боксером с самым сильным ударом в мире.

Помимо спорта, он также был актером, снимался с Николасом Кейджем, Сарой Джессикой Паркер и Джеймсом Кааном в ромкоме "Медовый месяц в Вегасе".

О смерти легенды сообщил портал The Ring. Карьера Шейверса длилась с 1969 по 1995 год. Он выиграл 74 матча и проиграл 14. 68 побед он получил благодаря нокаутам.

Дважды Шейверс завоевывал титул чемпиона мира в тяжелом весе. Однако в 1977 году ему пришлось признать первенство Мохаммеда Али, а в 1979 году – Ларри Холмса.