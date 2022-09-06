Вынужденные переехать украинские беженцы: "Почему мы не можем остаться в таллиннском отеле?"

39-летняя Светлана приехала в Эстонию с двумя детьми из Славянска ровно два месяца назад. Ее путешествие через Польшу было полно проблем из-за отсутствия документов. На данный момент есть две проблемы: нет личных вещей и денег, и зарегистрировать ребенка в школу невозможно, поскольку нет прописки.