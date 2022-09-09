Caur ērkšķiem uz... ⟩ 24-летняя участница Мадара, отсидевшая за убийство и мечтающая о сцене

"Я села в тюрьму, когда мне было 18 лет", - тихо произносит темноволосая девушка с ясными голубыми глазами. 24-летняя Мадара не отводит взгляд во время разговора, смотрит восторженно и уверенно. Ее фразы короткие и емкие. Именно такой она предстанет в новом сезоне социального телевизионного проекта Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к..."), который совсем скоро стартует на платформе Tet+.
Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...") - это латвийский социальный телепроект в формате реалити-шоу. Его героини пережили насилие, страдали от пагубных привычек, боролись за выживание, нарушали закон, жили в детских домах, ощутили всю жестокость "системы" и т. д. Жизнь не пощадила этих женщин, но они полны решимости сделать все, чтобы избавиться от вредных привычек, свести счеты с прошлым, научиться быть лучшими матерями и строить свое будущее на гораздо более стабильном фундаменте. Каждая история жизни Caur ērkšķiem uz... является доказательством того, что изменить свою жизнь под силу каждому человеку.
Пятый сезон шоу Caur ērkšķiem uz... стартует на платформе Tet+ с 8 сентября, а 15 сентября - на канале STV Pirmā!.
5 сентября в здании Origo на Центральном вокзале возле тоннеля В состоялась премьера 5-го сезона шоу. В честь этого была открыта выставка с произведениями художника Виестурса Холендерса (Holis) в жанре стрит-арта и крупноформатными фотографиями с шокирующими историями из жизни 11 женщин-участниц. Ее можно будет посмотреть до 14 сентября.
RUS TVNET побывал на премьере и познакомился с несколькими участницами шоу.
Рассказываем историю 24-летней Мадары, которая пришла в программу на пятый день после освобождения из тюрьмы, где провела пять лет...