Caur ērkšķiem uz... ⟩ 24-летняя участница Мадара, отсидевшая за убийство и мечтающая о сцене

Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...") - это латвийский социальный телепроект в формате реалити-шоу. Его героини пережили насилие, страдали от пагубных привычек, боролись за выживание, нарушали закон, жили в детских домах, ощутили всю жестокость "системы" и т. д. Жизнь не пощадила этих женщин, но они полны решимости сделать все, чтобы избавиться от вредных привычек, свести счеты с прошлым, научиться быть лучшими матерями и строить свое будущее на гораздо более стабильном фундаменте. Каждая история жизни Caur ērkšķiem uz... является доказательством того, что изменить свою жизнь под силу каждому человеку.

Пятый сезон шоу Caur ērkšķiem uz... стартует на платформе Tet+ с 8 сентября, а 15 сентября - на канале STV Pirmā!.