"Через тернии к..." ⟩ 24-летняя участница Мадара, отсидевшая за убийство и мечтающая о сцене

Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...") - это латвийский социальный телепроект в формате реалити-шоу. Его героини пережили насилие, страдали от пагубных привычек, боролись за выживание, нарушали закон, жили в детских домах, ощутили всю жестокость "системы" и т. д. Жизнь не пощадила этих женщин, но они полны решимости сделать все, чтобы избавиться от вредных привычек, свести счеты с прошлым, научиться быть лучшими матерями и строить свое будущее на гораздо более стабильном фундаменте. Каждая история жизни Caur ērkšķiem uz... является доказательством того, что изменить свою жизнь под силу каждому человеку.