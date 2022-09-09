"Через тернии к..." ⟩ 24-летняя участница Мадара, отсидевшая за убийство и мечтающая о сцене

"Я села в тюрьму, когда мне было 18 лет", - тихо произносит темноволосая девушка с ясными голубыми глазами. 24-летняя Мадара не отводит взгляд во время разговора, смотрит восторженно и уверенно. Ее фразы короткие и емкие. Именно такой она предстанет в новом сезоне социального телевизионного проекта Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...").
Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...") - это латвийский социальный телепроект в формате реалити-шоу. Его героини пережили насилие, страдали от пагубных привычек, боролись за выживание, нарушали закон, жили в детских домах, ощутили всю жестокость "системы" и т. д. Жизнь не пощадила этих женщин, но они полны решимости сделать все, чтобы избавиться от вредных привычек, свести счеты с прошлым, научиться быть лучшими матерями и строить свое будущее на гораздо более стабильном фундаменте. Каждая история жизни Caur ērkšķiem uz... является доказательством того, что изменить свою жизнь под силу каждому человеку.
5 сентября в здании Origo на Центральном вокзале возле тоннеля В состоялась премьера 5-го сезона шоу. В честь этого была открыта выставка с произведениями художника Виестурса Холендерса (Holis) в жанре стрит-арта и крупноформатными фотографиями с шокирующими историями из жизни 11 женщин-участниц. Ее можно будет посмотреть до 14 сентября.
RUS TVNET побывал на премьере и познакомился с несколькими участницами шоу.
Рассказываем историю 24-летней Мадары, которая пришла в программу на пятый день после освобождения из тюрьмы, где провела пять лет...