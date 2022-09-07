Как пережить зиму? Эстонский пенсионер пожаловался на сумасшедшие цены

Средняя пенсия по старости в этом году составляет 595 евро, из которых после вычета налогов остается примерно на 40 евро меньше. Один поддон древесных брикетов, которых в большинстве случаев не хватит на весь отопительный сезон, стоит в преддверии осени 400 евро. Если пожилой человек не смог накопить с и без того маленькой пенсии, то после таких расходов и покупки рецептурных лекарств, денег на еду не останется. Рассказывает эстонский портал Rus.Postimees.