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Как пережить зиму? Эстонский пенсионер пожаловался на сумасшедшие цены

Сигрид Коореп rus.postimees.ee
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Как пережить зиму? Эстонский пенсионер пожаловался на сумасшедшие цены
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Из-за резкого роста цен покупка брикетов лишает пожилых людей большей части пенсии.
Из-за резкого роста цен покупка брикетов лишает пожилых людей большей части пенсии. Фото: Kristjan Teedema (postimees), (montaaž)

Средняя пенсия по старости в этом году составляет 595 евро, из которых после вычета налогов остается примерно на 40 евро меньше. Один поддон древесных брикетов, которых в большинстве случаев не хватит на весь отопительный сезон, стоит в преддверии осени 400 евро. Если пожилой человек не смог накопить с и без того маленькой пенсии, то после таких расходов и покупки рецептурных лекарств, денег на еду не останется. Рассказывает эстонский портал Rus.Postimees.

"Сплошной бред. Что теперь делать? Мы тоже хотим есть. К счастью, мы с женой вдвоем, но обоим все-таки больше 70 лет", - сказал пенсионер Юри Тамтик, проживающий в волости Мульги. В середине недели он искал брикеты для отопительного сезона, и в результате сделанных им звонков выяснилось, что цена поддона, вмещающего 960 кг более дешевых древесных брикетов, составляет около 430 евро. "Я позвонил двум. Цена торфяных брикетов не известна, с продавцом связаться не удалось", - говорит он.

В результате беглого поиска в интернете удалось найти, что цены на 840 килограммов торфяных брикетов начинаются от 300 евро.

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