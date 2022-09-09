Техника, часто стоящая без присмотра на стройках, является большим соблазном для топливных воров. Кроме топлива, добычей воришек становятся и другие ценные вещи.

Обычно с наступлением лета повышается "производительность труда" топливных воров: начиная с мая, в одном только Йыхвиском отделении полиции Идаской префектуры было зарегистрировано 15 случаев кражи топлива. Всего в этом году на стол следователей попало 262 подобных дела, что на 45 больше, чем за весь прошлый год. Рекордным месяцем стал июнь, когда был зарегистрирован 61 случай кражи топлива, сообщает Rus.Postimees.