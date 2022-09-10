Расследование ⟩ Чиновники засекречивают информацию и допрашивают журналистов с пристрастием

В июне этого года эстонское издание Postimees провело эксперимент. Журналист Мейнхард Пулк разослал по всем министерствам один и тот же вопрос: какие внутренние аудиты в этом году были проведены и какие еще планируется провести, а заодно и запросил отчеты некоторых аудитов, которые, после утверждения руководителем учреждения, должны становиться публичными. Реакция чиновников продемонстрировала, что в половине министерств процветает практика чрезмерного засекречивания, пишет Rus.Postimees.