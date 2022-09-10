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Расследование ⟩ Чиновники засекречивают информацию и допрашивают журналистов с пристрастием
Бюрократия. Фото иллюстративное. Фото: Harald Groven/Wikimedia Commons
Мейнхард Пулк rus.postimees.ee
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Чиновники засекречивают информацию и допрашивают журналистов с пристрастием
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В июне этого года эстонское издание Postimees провело эксперимент. Журналист Мейнхард Пулк разослал по всем министерствам один и тот же вопрос: какие внутренние аудиты в этом году были проведены и какие еще планируется провести, а заодно и запросил отчеты некоторых аудитов, которые, после утверждения руководителем учреждения, должны становиться публичными. Реакция чиновников продемонстрировала, что в половине министерств процветает практика чрезмерного засекречивания, пишет Rus.Postimees.

Цель журналистского эксперимента состояла в том, чтобы оценить, одинаково ли министерства выполняют закон о публичной информации, насколько в министерствах отличается практика засекречивания информации, и насколько они готовы общаться и делиться публичной информацией в рамках закона.

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