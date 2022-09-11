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Мэр Нарвы о танке, сдерживая слезы: "Я до последнего момента делала все, что могла"

Геттер Трумси rus.postimees.ee
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Мэр Нарвы о танке, сдерживая слезы: "Я до последнего момента делала все, что могла"
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Мэр Нарвы Катри Райк
Мэр Нарвы Катри Райк Фото: Kuvatõmmis ETV saatest

Демонтаж нарвского танка вызвал ожесточенные споры между эстонским государством и пограничным городом в Ида-Вирумаа. В центре всей этой истории оказалась мэр Нарвы Катри Райк, которая дала откровенное интервью в передаче "Утро с Ану": "Трудно объяснить эстонцам, как это понимают люди в Нарве. Я пыталась это сделать и потерпела фиаско". Об этом пишет Rus.Postimees.

Одной из гостей воскресного "Утра с Ану" на телеканале ETV стала мэр Нарвы Катри Райк, которая пришла на утреннее шоу в белоснежном платье.

"Белый цвет - это мир. Просто Нарва сейчас кажется враждебно настроенным городом. Но на самом деле Нарва - прекрасный эстонский город, и, честно говоря, будучи женщиной в политике, я вижу, что мои платья приобрели совершенно новый смысл. В начале лета в одном из них углядели цвета российского флага", - признается Райк.

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