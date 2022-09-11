Мэр Нарвы о танке, сдерживая слезы: "Я до последнего момента делала все, что могла"

Демонтаж нарвского танка вызвал ожесточенные споры между эстонским государством и пограничным городом в Ида-Вирумаа. В центре всей этой истории оказалась мэр Нарвы Катри Райк, которая дала откровенное интервью в передаче "Утро с Ану": "Трудно объяснить эстонцам, как это понимают люди в Нарве. Я пыталась это сделать и потерпела фиаско". Об этом пишет Rus.Postimees.