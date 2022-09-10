Эксклюзив TVNET ⟩ "Мы были готовы к худшему". Человек, чье открытие изменило все в деле о катастрофе парома "Эстония"

Это был обычный осенний день, ничем не отличающийся от множества других. Хенрик Эвертсон, тогда семилетний шведский первоклассник, позавтракал, немного удивленный молчанием родителей в то утро, и пошел в школу, не зная, что этот день навсегда изменит жизнь 852 людей. Приход осени никогда не будет для них просто концом лета, он всегда будет нести с собой запах гнили и соленый привкус морской воды, который вот уже почти тридцать лет не исчезает вместе с неразберихой и безответными вопросами - почему паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года, когда следовал из Таллинна в Стокгольм?