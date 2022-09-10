Эксклюзив TVNET ⟩ "Мы были готовы к худшему". Человек, чье открытие изменило все в деле о катастрофе парома "Эстония"

Это был обычный осенний день, ничем не отличающийся от множества других. Хенрик Эвертсон, тогда семилетний шведский первоклассник, позавтракал, немного удивленный молчанием родителей в то утро, и пошел в школу, не зная, что этот день навсегда изменит жизнь 852 людей. Приход осени никогда не будет для них просто концом лета, он всегда будет нести с собой запах гнили и соленый привкус морской воды, который вот уже почти тридцать лет не исчезает вместе с неразберихой и безответными вопросами - почему паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года, когда следовал из Таллинна в Стокгольм?
Точно так же и Хенрик Эвертсон тогда не осознавал, что 28 лет спустя его признают преступником только потому, что, выполняя свои обязанности журналиста-расследователя, он пытался найти ответы на вопросы, которые эти годы не давали покоя всей Европе.
Был ли в тот роковой день контрабандой провезен российский военный груз на пароме "Эстония"? Почему, когда у корабля оторвался передний визир и вода заполнила автомобильную палубу, корабль не остался на плаву, как это было в аналогичной ситуации с паромом Jan Heweliusz, затонувшим годом ранее, 14 января 1993 года, и несколько дней дрейфовавшим на воде? Что это были за два-три военных грузовика, которые в сопровождении военного транспорта въехали на палубу корабля и которых видели многие очевидцы?
Почему Международная комиссия по расследованию крушения парома (JAIC), состоящая из правительств трех стран-участниц - Финляндии, Эстонии и Швеции - и созданная на следующий день после катастрофы, не смогла должным образом опросить очевидцев? Почему хронология событий в описании оставшихся в живых очевидцев не совпадает с официальными сообщениями?