Спокойным воскресным вечером 4 сентября Латвию потрясла тревожная новость - примерно в 40 километрах от побережья Вентспилса потерпел крушение частный самолет. Об этом инциденте молниеносно сообщили многие крупные европейские и международные СМИ. По первоначальным данным, самолет с неустановленным количеством пассажиров следовал из Испании в немецкий город Кельн и упал примерно в 2000 километрах от места, где должен был приземлиться. Информация о случившемся до сих пор скудна и вопросов больше, чем ответов, однако компания, которой принадлежал упомянутый самолет, подтвердила, что на борту находился один из ее владельцев Карл-Петер Гриземанн. KLIK ищет ответ на вопрос, кто этот предприниматель.
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Кто владелец самолета, разбившегося в воскресенье под Вентспилсом?
Кто владелец самолета, разбившегося в воскресенье под Вентспилсом?
Хотя официально эта новость не подтверждена, несколько немецких СМИ сообщают, что Карла-Петера Гриземанна в самолете сопровождали его жена Юлиана, дочь Лиза и ее друг. И у Гриземанна, и у его жены были лицензии пилотов, которые оба постоянно продлевали, однако онформация о том, управлял ли самолетом в тот день сам Петер, весьма противоречива.
Несколько источников со ссылкой на близких к семье лиц сообщают, что в тот роковой вечер за штурвалом самолета находился сам Гриземанн. В свою очередь, испанские СМИ указали, что сын Гриземанна - Георг Вильгельм Гриземанн - ждал семью дома в Кельне.