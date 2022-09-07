Кто владелец самолета, разбившегося в воскресенье под Вентспилсом?

Спокойным воскресным вечером 4 сентября Латвию потрясла тревожная новость - примерно в 40 километрах от побережья Вентспилса потерпел крушение частный самолет. Об этом инциденте молниеносно сообщили многие крупные европейские и международные СМИ. По первоначальным данным, самолет с неустановленным количеством пассажиров следовал из Испании в немецкий город Кельн и упал примерно в 2000 километрах от места, где должен был приземлиться. Информация о случившемся до сих пор скудна и вопросов больше, чем ответов, однако компания, которой принадлежал упомянутый самолет, подтвердила, что на борту находился один из ее владельцев Карл-Петер Гриземанн. KLIK ищет ответ на вопрос, кто этот предприниматель.