Минуты до катастрофы... Что произошло на пароме Stena Scandica: история Ингуны Малиновской

"Я не сильно верующая, но так сильно, как в тот день, я не молилась никогда", - говорит Ингуна Малиновска, рассказывая о пережитом 29 августа на пароме Stena Scandica инциденте, который мог превратиться в катастрофу. Все началось с пожара, который произошел в рефрижераторе грузовика. Несмотря на то, что никто из пассажиров, которые в тот день отправились из Нюнесхамна в Вентспилс, физически не пострадали, пережитое останется у них в памяти навсегда. "Пережитый страх и стресс словами описать нельзя", - говорит Ингуна. Однако рассказать, что произошло на самом деле, она хочет, так как Латвию информация о произошедшем в Балтийском море достигла с опозданием и была искажена.