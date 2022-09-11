Неразгаданная тайна: женщина, которая проспала 32 года и не постарела

Все началось февральским днем 1876 года, когда Каролина, возвращаясь из школы, шла через замерзшую реку. Она поскользнулась на льду и сильно ударилась головой. В отдельных сообщениях даже рассказывалось, что, падая, она проломила лед и провалилась в ледяную воду, однако сумела выбраться и добраться до дома. Там ее быстро осмотрел отец, однако ничего, кроме пары ушибов, не нашел. Казалось, что с Каролиной все в полнейшем порядке.