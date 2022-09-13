Самая глупая идея, что можно сделать с очищенным парком в Пардаугаве

Итак, сначала все чаще в обществе мы слышали идею просто создать парк с детскими площадками, велосипедными рампами и скамейками, чтобы людям просто было куда пойти отдохнуть. Заодно - дать эмоционально насыщенному месту какое-то время для отдыха, чтобы таким образом немного ослабить накопившееся с ходом лет давление.

Против такого плана возразить сложно, и наверное именно так с этим местом и произойдет. Не на вечные времена, но хотя бы такая мирная временная версия, которая ни у кого особо не сможет вызвать претензий. Даже мне, который живет на другом конце Риги и детей которого уже не интересуют детские площадки - пусть строят, ни тепло, ни холодно.