"Привязывали к потолку за ноги": Мария о сексуальном насилии в детстве и безразличии властей

"Он меня очень воспитывал", - вспоминает об отчиме 27-летняя участница реалити-шоу "Через тернии к..." Мария. Ее взгляд начинает бегать из стороны в сторону. Она рассказывает дальше, и видно, что где-то ей становится неловко, но она смело продолжает повествование, от которого кровь стынет в жилах...
Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...") - это латвийский социальный телепроект в формате реалити-шоу. Его героини пережили насилие, страдали от пагубных привычек, боролись за выживание, нарушали закон, жили в детских домах, ощутили всю жестокость "системы" и т. д. Жизнь не пощадила этих женщин, но они полны решимости сделать все, чтобы избавиться от вредных привычек, свести счеты с прошлым, научиться быть лучшими матерями и строить свое будущее на гораздо более стабильном фундаменте. Каждая история жизни Caur ērkšķiem uz... является доказательством того, что изменить свою жизнь под силу каждому человеку.
5 сентября в здании Origo на Центральном вокзале возле тоннеля В состоялась премьера 5-го сезона шоу с шокирующими историями из жизни 11 женщин-участниц.
RUS TVNET побывал на премьере и познакомился с несколькими участницами:
27-летняя Мария родом из Вентспилса. По ее словам, в шоу она решила принять участие, потому что практически 26 лет ее не отпускало то насилие со стороны родителей, которое она пережила в детстве.
Родной отец Марии умер, когда она была ребенком - ей было всего 12 лет.
Причиной всех трагедий в своей жизни, в том числе инвалидности, Мария называет насилие со стороны матери и отчима. С ее родным отцом мать развелась, когда ей было всего восемь лет. Она не помнит ничего хорошего со стороны отчима, кроме постоянного насилия. В том числе и сексуального характера:
"Пока мама была на работе, он меня и избивал. Когда меня били очень жестоко, меня привязывали к потолку за ноги, потому что мама всегда боялась меня бить, поскольку в ответ могла получить. Она меня очень боялась. И нашла способ, чтобы меня ремнем ударить - она привязывала меня".
Девушка вспоминает, что никто ей не помогал и не приходил на ее крики - ни соседи, ни полиция. Были попытки обратиться в Сиротский суд, но и он не реагировал.
"В шесть лет я два месяца жила в подъезде. И никто меня не замечал. Мама тогда меня выгнала из дому. Никто ничего даже не сделал.
Это сейчас эти Сиротские суды взялись капитально, а тогда им все равно было..." - подчеркивает Мария. Она указывает, что к ней применялось насилие моральное, физическое и психологическое: "Это очень тяжело. И все эти годы я таскаю с собой этот камень. И вот так получается".
Насилие сексуального характера со стороны отчима с детства не прошло бесследно. Мария - лесбиянка. Она не скрывает, что на ее ориентацию повлиял и такой страшный сексуальный опыт... Девушка бегло пытается объяснить свои ощущения:
"Это ненависть просто к мужчинам, потому что ты боишься... Может быть, ты и будешь жить дальше, но у тебя эта картина стоит перед глазами... Что вот у тебя был отчим, который вел себя вот так...
Просто появляется ненависть. Автоматически! И ты ничего с этим не можешь сделать. Я пыталась 18 лет. Я пыталась жить, но у меня не получается... У меня злость появляется. Я становлюсь агрессивной".
Конечно, Мария обращалась в социальные службы и к психологам, но этот опыт имел негативный характер.
"Психолога мне давали, но этот психолог еще больше топил меня ужасно. Она ходила, рассказывала это все другим. Сиротский суд... потому что там потом начался этот процесс с Сиротским судом. Потом социальный этот... В социальном меня отправили туда же - к этому психологу. Она же потом это все докладывала другим. А что это за психолог тогда, если она рассказывает всем все?" - добавляет Мария, не скрывая своего негодования. В итоге к этому специалисту она сходила всего два раза.
Сейчас девушка работает помощником педагога с людьми с особыми потребности. Мария поясняет, что там люди от 18 до 35 лет, но они ведут себя как дети. "Эта работа очень хорошая, которая меня устраивает в какой-то степени.
Я раньше, может быть, стала бы такой же, если бы меня бабушка не спасла. Иначе отчим бы меня забил или что-нибудь отбил. Я бы была такой же", - полагает она.
От насилия в детстве Марию спасла бабушка со стороны отчима, которая все это увидела и пришла на помощь. Женщина была глухонемой (потеряла слух во время войны), но она понимала, что ребенка надо спасать, и забрала Марию к себе: "Я ей благодарна, потому что она до 18 лет меня тянула, пыталась тянуть... Она это все видела, понимала, пыталась ему объяснять, хотя не слышала, что происходит... Как это все происходит".
"Я ей благодарна, а не маме, я ее не считаю мамой - там одно название. А вот бабушка для меня как мама родная", - говорит Мария.
Когда ей предложили пойти на проект "Через тернии к...", она просто сидела дома и ничего не делала. С ее слов, это была полнейшая апатия. Теперь она очень рада тому, что согласилась: "Во-первых, потому что я от этого негатива избавилась. Его просто уже нет. Я начала дальше жить. Я нашла работу, работаю, потому что до этого я сидела дома и ничего не делала", - признается героиня, добавляя, что жила все это время на пособие по инвалидности, которое получает. Она тихо, вполголоса, произносит: "У меня постоянно окна дома были затянуты занавеской, я ничего не хотела. У меня такое состояние было...".
На телевизионном проекте сложнее всего Марии далось "вытряхивать душу перед камерой".
Она объяснила, что по жизни очень закрытый человек. "Я очень-очень редко подпускала кого-то к себе. Я не настолько общительная. Просто я как-то привыкла к этим девочкам (другим участницам проекта. - Прим. ред.). Мы три недели вместе провели. Мы через многое прошли. Девочки были хорошие, которые поддерживали. Правда, изначально было очень трудно. Пока ты поймешь, кто есть кто, а потом уже мы стали как семья".
Что касается сделанного Марией на проекте, то она ни о чем не жалеет. Но в последнем голосовании она проголосовала против участницы Анастасии. Они когда-то были парой - прожили вместе восемь лет. Вот оказались вместе на проекте. "Перед финалом я проголосовала против нее, и я об этом до сих пор жалею. До сих пор она мне вспоминает это... С ней мы разошлись. Да, она мне перекрывала кислород ... На проекте она пыталась контролировать", - объясняет девушка, что в этих отношениях испытывала сильный прессинг. Но о своем голосовании Мария жалеет, потому что бывшая партнерша, с ее слов, не понимает, что это было лишь шоу, "ей кажется, что это нож в спину". Девушки продолжают жить вместе, хотя уже три года они не пара. У них в планах разъехаться через месяц.
Мария очень благодарна этому шоу, потому что смогла выкарабкаться из своего тяжелого состояния. "Я вылезла из этого всего, потому что у меня были суицидальные мысли - я хотела повеситься. Было такое... а это меня вытянуло... Это все то, что у тебя внутри копилось долгими годами, а потом тебе надо это перед камерами. Это очень тяжело... Тебе надо собраться. Но я не жалею", - улыбаясь, говорит она.
Напоследок Мария сказала, что всем, кто слышит или видит, что происходит насилие над взрослым или ребенком, необходимо мгновенно обращаться в правоохранительные органы и соответствующие инстанции:
"Пусть вызывают инстанции - Сиротский суд, полицию и т. д. Потому что это ужасно, это просто ужасно, когда никто не слышит! Поэтому при возможности, если такое происходит, то пусть... я не знаю... к себе возьмут хотя бы до того времени, пока там полиция не приедет".
Галерея: Премьера пятого сезона шоу Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...")
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