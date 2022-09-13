"Привязывали к потолку за ноги": Мария о сексуальном насилии в детстве и безразличии властей

"Я ей благодарна, а не маме, я ее не считаю мамой - там одно название. А вот бабушка для меня как мама родная", - говорит Мария.

Когда ей предложили пойти на проект "Через тернии к...", она просто сидела дома и ничего не делала. С ее слов, это была полнейшая апатия. Теперь она очень рада тому, что согласилась: "Во-первых, потому что я от этого негатива избавилась. Его просто уже нет. Я начала дальше жить. Я нашла работу, работаю, потому что до этого я сидела дома и ничего не делала", - признается героиня, добавляя, что жила все это время на пособие по инвалидности, которое получает. Она тихо, вполголоса, произносит: "У меня постоянно окна дома были затянуты занавеской, я ничего не хотела. У меня такое состояние было...".

На телевизионном проекте сложнее всего Марии далось "вытряхивать душу перед камерой".

Она объяснила, что по жизни очень закрытый человек. "Я очень-очень редко подпускала кого-то к себе. Я не настолько общительная. Просто я как-то привыкла к этим девочкам (другим участницам проекта. - Прим. ред.). Мы три недели вместе провели. Мы через многое прошли. Девочки были хорошие, которые поддерживали. Правда, изначально было очень трудно. Пока ты поймешь, кто есть кто, а потом уже мы стали как семья".