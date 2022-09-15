Исследование выявило города с самыми большими пробками в мире. На каком месте Рига?

Никто из нас не любит стоять в пробках, но это ежедневная рутина не только в Латвии, но и в других частях мира. Более того, объемы пробок в других странах гораздо более внушительны, чем мы можем себе представить. Компания TomTom, более известная созданием навигационных устройств, собрала города мира и подсчитала, в каких из них самые большие пробки.