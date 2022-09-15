Никто из нас не любит стоять в пробках, но это ежедневная рутина не только в Латвии, но и в других частях мира. Более того, объемы пробок в других странах гораздо более внушительны, чем мы можем себе представить. Компания TomTom, более известная созданием навигационных устройств, собрала города мира и подсчитала, в каких из них самые большие пробки.
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Исследование выявило города с самыми большими пробками в мире. На каком месте Рига?
Исследование выявило города с самыми большими пробками в мире. На каком месте Рига?
В этом исследовании рассматриваются 404 города в 58 странах мира на шести разных континентах. Затем индекс загруженности, рассчитанный компанией TomTom, ранжирует города в порядке убывания. Компания проводит подобные исследования уже 11-й год. Эти данные собраны за 2021 год.
Рассчитанные проценты основаны на измерениях, сделанных этой компанией ранее. В результате были созданы четыре категории - города с индексом выше 50%, от 25% до 50%, от 15% до 25%, а также ниже 15%. Чем выше процент, тем выше уровень загруженности.