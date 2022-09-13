В Эстонии явившийся на работу в форме десантника получил максимально возможный штраф

"Для выяснения точных обстоятельств инцидента полиция начала производство по делу о проступке на основании статьи 151 Пенитенциарного кодекса, которая касается поддержки и оправдания международного преступления, в частности публичной демонстрации запрещенной символики", – пояснил следователь раквереского полицейского участка Аулис Вахула.

"Решение вынесено 25 августа и вступит в силу 20 сентября, если к тому времени не будет подана жалоба. На основании решения на виновного в деянии наложен штраф. Тюремное заключение за проступок не предусмотрено", – добавил Вахула.