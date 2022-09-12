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Фото, видео ⟩ Жительница Таллинна привозит в лес рояль и бегает по полю со шваброй

Светлана Карабут Limon.ee
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Жительница Таллинна привозит в лес рояль и бегает по полю со шваброй
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Фотограф Юля Колесникова подготавливается к съемке на каскаде Треппоя.
Фотограф Юля Колесникова подготавливается к съемке на каскаде Треппоя. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Таллиннский фотограф ​Юлия Колесникова точно знает, как оживить сказку и не только поймать улыбку своих моделей, но и заставить хохотать прохожих, пишет Limon.ee.

Юля – совершенно безбашенная и до безобразия творческая натура. Семья в постоянном ожидании: какая идея на этот раз придет в голову фотографу-самоучке? Крутись-вертись как хочешь, а сказочный мир, придуманный Юлей, воссоздавать придется всем вместе.

– Юля, ну как можно было додуматься раскрашивать шваброй рапсовое поле?

– Мы просто ехали за городом с мужем, и я увидела цветущие рапсовые поля. Одно из них было разделено, будто по линейке: с одной стороны желтое, с другой – зеленое. Я и говорю мужу: а давай сделаем, будто я его раскрашиваю! Гигантскую кисть соорудили из швабры, для чего ее пришлось залить клеем. Когда главный реквизит был готов, взяли ведро с желтой краской и отправились в поле.

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