Таллиннский фотограф Юлия Колесникова точно знает, как оживить сказку и не только поймать улыбку своих моделей, но и заставить хохотать прохожих, пишет Limon.ee.
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Фото, видео ⟩ Жительница Таллинна привозит в лес рояль и бегает по полю со шваброй
Жительница Таллинна привозит в лес рояль и бегает по полю со шваброй
Юля – совершенно безбашенная и до безобразия творческая натура. Семья в постоянном ожидании: какая идея на этот раз придет в голову фотографу-самоучке? Крутись-вертись как хочешь, а сказочный мир, придуманный Юлей, воссоздавать придется всем вместе.
– Юля, ну как можно было додуматься раскрашивать шваброй рапсовое поле?
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