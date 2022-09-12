Фото, видео ⟩ Жительница Таллинна привозит в лес рояль и бегает по полю со шваброй

Юля – совершенно безбашенная и до безобразия творческая натура. Семья в постоянном ожидании: какая идея на этот раз придет в голову фотографу-самоучке? Крутись-вертись как хочешь, а сказочный мир, придуманный Юлей, воссоздавать придется всем вместе.

– Мы просто ехали за городом с мужем, и я увидела цветущие рапсовые поля. Одно из них было разделено, будто по линейке: с одной стороны желтое, с другой – зеленое. Я и говорю мужу: а давай сделаем, будто я его раскрашиваю! Гигантскую кисть соорудили из швабры, для чего ее пришлось залить клеем. Когда главный реквизит был готов, взяли ведро с желтой краской и отправились в поле.