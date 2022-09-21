39-летняя Анастасия о наркотиках и спасении: "С этим в 16 лет меня познакомил мой отец"

Причиной этой трагедии стала наркотическая зависимость, о которой Анастасия знает не понаслышке: "Я сама зависима тоже. Но сейчас я на заместительной терапии. Я не употребляю ничего. Уже год и четыре месяца я чистая. Поэтому я говорю - я лечусь".