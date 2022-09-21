"У меня друг умер. Да, я проснулась с ним в одной кровати, а он мертвый", - говорит 39-летняя участница реалити-шоу Caur ērkšķiem uz... ("Через тернии к...") Анастасия.
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39-летняя Анастасия о наркотиках и спасении: "С этим в 16 лет меня познакомил мой отец"
39-летняя Анастасия о наркотиках и спасении: "С этим в 16 лет меня познакомил мой отец"
Причиной этой трагедии стала наркотическая зависимость, о которой Анастасия знает не понаслышке: "Я сама зависима тоже. Но сейчас я на заместительной терапии. Я не употребляю ничего. Уже год и четыре месяца я чистая. Поэтому я говорю - я лечусь".
Женщина не стала скрывать, что пробовала различные наркотики, в том числе героин.
"С этим делом в 16 лет меня познакомил мой отец", - вспоминает она и добавляет, что после этого с наркотиками она была связана до последнего.