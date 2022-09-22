Рижские музыканты, "поясняющие за базар": Stagnant Project о текстах на русском и поддержке Украины

Встреча с Павлом состоялась в здании Рижской киностудии. Мы идем длинными коридорами, и он показывает, что вот здесь офисные помещения, где работают люди, а они с парнями репетируют наверху. Мы поднимаемся по широкой лестнице, проходим мимо лифта советской эпохи. "Этот лифт тоже был в нашем клипе", - произносит музыкант, открывая двери в просторное и светлое помещение, в котором Stagnant Project проводят большую часть своего свободного времени...

Stagnant Project образца осени 2022 года - это Павел Рутковский (вокал, гитара), Эдгар Ондрукс (ударные), Александр Александров (гитара) и Дмитрий Задонский (бас-гитара, вокал, клавиши). Именно трио - Павел, Дмитрий и Эдгар - самые давние участники коллектива.

Латвийская метал-команда Stagnant Project (SP) на альтернативной сцене в нашей стране уже более 10 лет. За эти годы SP зарекомендовали себя как бренд, приобрели узнаваемость и уникальный стиль. У музыкантов появился даже собственный формат концертов - EBASH Party и своя команда поддержки - EBASH Crew. Пандемия немного приостановила ежегодное веселье, но 30 сентября состоится долгожданный концерт с премьерой новых релизов. На сцену небольшого клуба в Старой Риге (Republika) поднимутся такие команды, как Cellar Cat, Blinded Memory и SEVER.

За 10 лет музыканты претерпели не только смену состава, имиджа логотипа, но и стиля - парни не боятся экспериментов, постоянно привносят новое звучание, создавая неожиданные аранжировки. Последние релизы выходят на русском языке, а кроме этого - SP не скрывают политической позиции и выступили на концерте в поддержку Украины.

Об этом и многом другом участники коллектива рассказали в интервью для онлайн-журнала KLIK...