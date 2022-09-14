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Станислав Белковский: "Путин лично руководит спецоперацией Z"

Иван Скрябин
, журналист
Станислав Белковский: "Путин лично руководит спецоперацией Z"
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Российский политолог Станислав Белковский не считает, что поражение ВС РФ в Харьковской области выдвинет настоящих российских военных на первые позиции в войне Путина с Украиной
Российский политолог Станислав Белковский не считает, что поражение ВС РФ в Харьковской области выдвинет настоящих российских военных на первые позиции в войне Путина с Украиной Фото: личный архив Станислава Белковского

К каким последствиям внутри РФ приведет отступление российской армии из Харьковской области Украины. Одернет ли Брюссель страны Балтии за закрытие сухопутных границ ЕС для туристов из РФ. Насколько реален расчет Путина, что его газовая война с Европой приведет к смене элит в странах ЕС. Об этом Rus.Postimees в большом интервью рассказал известный российский политолог Станислав Белковский.

- 200 дней войны и отступление ВС РФ из Харьковской области ознаменовались салютом в Москве. Действительно, успехи на фронте - это повод вот так ликовать в российской столице?

- Кремль продолжает делать вид, что никакой войны нет. Что есть "спецоперация Z", которая осуществляется исключительно профессиональным военным и политическим руководством страны, а политическое руководство страны непобедимо. Оно же 22 года шло от победы к победе, поэтому и сейчас не нужно эмоционально и психологически вовлекать многонациональный народ России, который на 80 процентов состоит из русского народа, в эту "невойну". Народ должен расслабляться и верить, что победа близка, независимо ни от чего, и не слишком концентрироваться на плохих новостях с фронтов. В этом смысле абсолютно логично празднование дня Москвы с открытием колеса обозрения с рабочим названием "солнце мертвых". Колесо, правда, почти сразу сломалось и не работает. Но это не важно. Главное, что его удалось открыть.

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