Станислав Белковский: "Путин лично руководит спецоперацией Z"

- Кремль продолжает делать вид, что никакой войны нет. Что есть "спецоперация Z", которая осуществляется исключительно профессиональным военным и политическим руководством страны, а политическое руководство страны непобедимо. Оно же 22 года шло от победы к победе, поэтому и сейчас не нужно эмоционально и психологически вовлекать многонациональный народ России, который на 80 процентов состоит из русского народа, в эту "невойну". Народ должен расслабляться и верить, что победа близка, независимо ни от чего, и не слишком концентрироваться на плохих новостях с фронтов. В этом смысле абсолютно логично празднование дня Москвы с открытием колеса обозрения с рабочим названием "солнце мертвых". Колесо, правда, почти сразу сломалось и не работает. Но это не важно. Главное, что его удалось открыть.