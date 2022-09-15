Упаковка меньше, ассортимент хуже. Чем нас будут кормить в кризис?

Годовая инфляция в Латвии достигла просто неприличных размеров - 21,5%. При этом, согласно свеженьким августовским данным ЦСУ, в сегменте продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 24,3%. Наиболее ощутимо подорожал сыр и творог (на 33,7%), молочные продукты (на 39,3%), молоко (на 36,6%) и йогурт (на 29,9%), хлеб (на 28,3%), мука и крупы (на 56,8%), макаронные изделия (на 35,5%) и т.п.

Многие покупатели уже заметили, что подскочили не только цены, но и прохудилась упаковка: там, где был литр, теперь 900 граммов, а где было 800 граммов, стало 700.

А ряд продуктов – например, овсяные хлопья из Финляндии, из которых получается нежная и вкусная кашка, вообще исчезли с прилавков.

Вкус продуктов тоже, зачастую, меняется отнюдь не в лучшую сторону. Порядочные сосиски, которые до недавнего времени радовали своей сочностью и ароматом, стали лопаться и разваливаться на части при отваривании. А перед Лиго автор приобрела в одной из торговой сети свиной шейный карбонад по очень демократичной цене, на коробке же, которую вынесли в зал, узрела китайские иероглифы. Продавец, правда, заверила, что товар немецкий. Тушилось это свинство более двух часов, но все равно осталось таким же "сочным" и "мягким", как старая подошва, при полном отсутствии запаха мяса.