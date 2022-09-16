Елена Пидяш о работе со звездами, латвийском кино, зарплате гримера и ролике к 15-летию Assassin's creed

"Сегодня мне нужно сделать труп, завтра мне нужно сделать кошку, а послезавтра мне нужно сделать королеву", - говорит о своей любимой профессии латвийский гример с мировыми наградами и 12-летним опытом Елена Пидяш.
В беседе с RUS TVNET Елена Пидяш откровенно рассказала, как пришла в киноиндустрию, сколько платят гримеру за участие в латвийском сериале, почему со знаменитыми актерами работать проще, чем с начинающими, и что зарубежные проекты (например, сериал со звездой "Игры престолов" Софи Тернер) привлекает в Латвии.
"Гример - это тот человек, который может полностью изменить внешность актера или модели в зависимости от того, кто пришел с задачей, поставленной, например, режиссером. То есть если нужно из актера сделать другого человека, то гример этим занимается. Либо его нужно переделать в какое-нибудь фантазийное существо. То есть это тоже гример должен сделать", - объясняет она.
Именно в этом удивительном изменении внешности и заключается самая интересная часть работы Елены Пидяш.
"У тебя практически никогда не повторяются задачи, что мне очень нравится в моей профессии - это бесконечные вызовы и бесконечные вот эти новые задачи. То есть сегодня мне нужно сделать труп, завтра мне нужно сделать кошку, а послезавтра мне нужно сделать королеву - всегда очень разнообразные задачи. Вот это меня и вдохновляет в этой профессии", - признается она.
Как стать гримером?
Профессии гримера можно учиться всю жизнь. Конкретные учебные заведения в Латвии Елена Пидяш назвать не может, но есть всевозможные курсы, где можно почерпнуть основы и базу, однако основные навыки и опыт следует получать самому:
"Это не так, что ты выучился и во всем уже разбираешься. Здесь без конца можно улучшать свои навыки, потому что всегда появляются какие-то новые технологии и к ним надо тоже приспосабливаться, адаптироваться". Желающим она советует поискать подробную информацию в интернете, искать обучение за пределами Латвии, брать индивидуальные уроки у мастеров грима.
В профессии Елена Пиляш с 2010 года - 12 лет. Начинала она с самого простого - с ремесла визажиста.
"Я пошла на обычные базовые курсы, хотела научиться делать профессионально макияж, и что-то меня это так захватило... Но просто лиц моделей или клиентов мне было маловато. Я стала изучать сначала боди-арт и как создается бутафория. То есть когда ты можешь создать какой-то элемент костюма или декора", - вспоминает Елена.
Так тяга к обучению привела ее в Москву и подтолкнула к дальнейшему развитию:
"Когда я стала работать непосредственно уже со всем телом человека, я поняла, что мне этого тоже не хватает. Мне нужно не только уметь его раскрасить - теперь мне хочется изменить его структуру. Мне захотелось уметь менять тело человека. Допустим, добавить крылья, рога, какие-то несуществующие элементы. Так я перевоплотилась в мастера пластического грима".
Сколько зарабатывают гримеры?