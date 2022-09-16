Елена Пидяш о работе со звездами, латвийском кино, зарплате гримера и ролике к 15-летию Assassin's creed

В беседе с RUS TVNET Елена Пидяш откровенно рассказала, как пришла в киноиндустрию, сколько платят гримеру за участие в латвийском сериале, почему со знаменитыми актерами работать проще, чем с начинающими, и что зарубежные проекты (например, сериал со звездой "Игры престолов" Софи Тернер) привлекает в Латвии.

"Гример - это тот человек, который может полностью изменить внешность актера или модели в зависимости от того, кто пришел с задачей, поставленной, например, режиссером. То есть если нужно из актера сделать другого человека, то гример этим занимается. Либо его нужно переделать в какое-нибудь фантазийное существо. То есть это тоже гример должен сделать", - объясняет она.

Именно в этом удивительном изменении внешности и заключается самая интересная часть работы Елены Пидяш.

"У тебя практически никогда не повторяются задачи, что мне очень нравится в моей профессии - это бесконечные вызовы и бесконечные вот эти новые задачи. То есть сегодня мне нужно сделать труп, завтра мне нужно сделать кошку, а послезавтра мне нужно сделать королеву - всегда очень разнообразные задачи. Вот это меня и вдохновляет в этой профессии", - признается она.