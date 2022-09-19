Дискриминация? В Земессардзе женщинам нужно идти к гинекологу, а мужчинам к урологу - нет

"С проверкой психиатра в Земессардзе все ясно, но почему женщины должны идти к гинекологу? Должна же быть обязательная проверка здоровья как на обычной работе. Там же не требуют справку от гинеколога. Почему именно гинеколог? Это желание убедиться, что я не в положении?" - спрашивает читательница, пожелавшая остаться анонимной.