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Дискриминация? В Земессардзе женщинам нужно идти к гинекологу, а мужчинам к урологу - нет

Vita Daukste-Goba rus.tvnet.lv
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Дискриминация? В Земессардзе женщинам нужно идти к гинекологу, а мужчинам к урологу - нет
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Фото: Shutterstock, TVNET kolāža

Почему женщины должны посещать гинеколога, вступая в Земессардзе, а у мужчин посещения уролога в списке нет? Такой вопрос порталу TVNET задали несколько дам из Земессардзе, которые считают, что данное различие в проверке здоровья является дискриминацией.

"С проверкой психиатра в Земессардзе все ясно, но почему женщины должны идти к гинекологу? Должна же быть обязательная проверка здоровья как на обычной работе. Там же не требуют справку от гинеколога. Почему именно гинеколог? Это желание убедиться, что я не в положении?" - спрашивает читательница, пожелавшая остаться анонимной.

И другая наша читательница, вступившая в Земессардзе, выразила непонимание в связи с необходимостью посещения гинеколога, чтобы ее приняли на службу. "Это же дискриминация!" - реагируя на то, что мужчинам, вступая в Земессардзе, к урологу идти не нужно, восклицает она.

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