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Три дня в воздушном пузыре на глубине моря: чудесная история спасения
Фото: AFP/Scanpix, Shutterstock, TVNET kolāža
TVNET rus.tvnet.lv
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Три дня в воздушном пузыре на глубине моря: чудесная история спасения
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В 2013 году в неспокойном море у берегов Нигерии затонуло судно. 11 моряков погибли, а один - повар на судне - невероятным образом остался жив, три дни проведя в небольшом воздушном пузыре.

На тот момент 29-летний Харрисон Окене работал на буксире Jascon-4. 26 мая море было неспокойным и только что наполненный нефтью танкер бросало по сильным волнам. Опасаясь, что танкер может перевернуться и его груз стоимостью в миллионы может вылиться и загрязнить море, ему на помощь отправили Jascon-4. Однако его перевернула волна.

Когда буксир начал тонуть, Окене находился в туалете. "Это было примерно в пять утра, и я находился в корабельном туалете, когда тот начал тонуть. Это происходило с огромной скоростью", - рассказал позднее Окене об увиденном изданию The Guardian.

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