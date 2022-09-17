В 2013 году в неспокойном море у берегов Нигерии затонуло судно. 11 моряков погибли, а один - повар на судне - невероятным образом остался жив, три дни проведя в небольшом воздушном пузыре.
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Три дня в воздушном пузыре на глубине моря: чудесная история спасения
Три дня в воздушном пузыре на глубине моря: чудесная история спасения
На тот момент 29-летний Харрисон Окене работал на буксире Jascon-4. 26 мая море было неспокойным и только что наполненный нефтью танкер бросало по сильным волнам. Опасаясь, что танкер может перевернуться и его груз стоимостью в миллионы может вылиться и загрязнить море, ему на помощь отправили Jascon-4. Однако его перевернула волна.