Три дня в воздушном пузыре на глубине моря: чудесная история спасения

На тот момент 29-летний Харрисон Окене работал на буксире Jascon-4. 26 мая море было неспокойным и только что наполненный нефтью танкер бросало по сильным волнам. Опасаясь, что танкер может перевернуться и его груз стоимостью в миллионы может вылиться и загрязнить море, ему на помощь отправили Jascon-4. Однако его перевернула волна.