Шум на чердаке, следы на снегу и шесть трупов: неразгаданная загадка Хинтеркайфека

Когда полиция опросила бывшую служанку семьи, та заявила, что в доме водятся приведения, так как на чердаке постоянно был слышен шум и часто казалось, как будто кто-то за тобой наблюдает.

Несмотря на то, что Андреас ей не верил, и он за несколько дней до трагических событий рассказывал о странных происшествиях в доме. Он нашел газету, которую не покупал, а также видел на снегу отпечатки следов, которые вели в одном направлении из леса на хутор. Никто из членов семьи понятия не имел, кто эти следы там оставил.