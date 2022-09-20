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Авария на электросамокате может оставить шрамы на всю жизнь. История Яниса
Фото: TVNET kolāža
TVNET Auto Mārcis Gaigalnieks rus.tvnet.lv
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Авария на электросамокате может оставить шрамы на всю жизнь. История Яниса
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Несомненно - электросамокаты являются одним из самых удобных способов перемещения по улицам города, например, Риги. Впрочем, в очень большой степени безопасность зависит от сознательности водителя. TVNET связался с Госполицией, чтобы получить информацию о ДТП с участием электросамокатов. Читатель TVNET, пожелавший остаться анонимным, рассказал о своем опыте - он до сих пор не восстановился после аварии на электросамокате.

Янис (имя изменено) попал в очень тяжелую аварию на электросамокате 21 июля. Он направлялся с работы, которая находится в центре Риги, домой в Иманту. Как обычно, Янис использовал велодорожку Рига - Юрмала, но, достигнув Иманты, решил прокатиться подальше и поехал в Юрмалу.

Янис рассказал, что ему повезло, так как в больнице в то время дежурил глава отделения, хирург. "Он спустился ко мне и сказал: "Ты не можешь представить, что ты с собой сделал!" Я тихо лежал и ничего не говорил. И тогда у меня появилось плохое предчувствие..."

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