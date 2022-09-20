Авария на электросамокате может оставить шрамы на всю жизнь. История Яниса

Янис (имя изменено) попал в очень тяжелую аварию на электросамокате 21 июля. Он направлялся с работы, которая находится в центре Риги, домой в Иманту. Как обычно, Янис использовал велодорожку Рига - Юрмала, но, достигнув Иманты, решил прокатиться подальше и поехал в Юрмалу.

Янис рассказал, что ему повезло, так как в больнице в то время дежурил глава отделения, хирург. "Он спустился ко мне и сказал: "Ты не можешь представить, что ты с собой сделал!" Я тихо лежал и ничего не говорил. И тогда у меня появилось плохое предчувствие..."