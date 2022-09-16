ВИДЕО ⟩ Виновник смертельной аварии в бегах. Мать погибшего: он кутит повсюду, а родители его покрывают

Пухья находится недалеко от Тарту, в волости Эльва, и здесь живет примерно тысяча человек. Мерике, которая обратилась в передачу Kuuuurija, живет в этом поселке с 1986 года, и здесь вместе с супругом они вырастили четырех своих сыновей. Кроме Ало, у Мерике есть еще три сына. Ало был самым младшим.