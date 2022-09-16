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ВИДЕО ⟩ Виновник смертельной аварии в бегах. Мать погибшего: он кутит повсюду, а родители его покрывают

Kuuuurija rus.postimees.ee
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Виновник смертельной аварии в бегах. Мать погибшего: он кутит повсюду, а родители его покрывают
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Место аварии.
Место аварии. Фото: Kuvatõmmis saatest

​В этом выпуске свою трагическую историю расскажет мать, потерявшая своего ребенка. Ее 20-летний сын погиб в серьезной аварии в Пухья два года назад, но виновник до сих пор в бегах, пишет Rus.Postimees.

Пухья находится недалеко от Тарту, в волости Эльва, и здесь живет примерно тысяча человек. Мерике, которая обратилась в передачу Kuuuurija, живет в этом поселке с 1986 года, и здесь вместе с супругом они вырастили четырех своих сыновей. Кроме Ало, у Мерике есть еще три сына. Ало был самым младшим.

Мерике говорит, что смириться со смертью сына трудно, но еще труднее смириться с тем, что виновник его гибели по-прежнему находится на свободе. Именно поэтому Мерике обратилась в передачу.

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