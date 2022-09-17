Каждый ученик хотел бы являться частью школьной семьи. Исследования показывают, что дружелюбная атмосфера и поддержка влияют на психологическое состояние детей и на их успехи в учебе. Но, к сожалению, некоторые ребята ощущают обратное: враждебное отношение и одиночество. Если в школах не оказывается поддержка ученикам ЛГБТ, они часто чувствуют себя подавленными и сталкиваются с травлей, пишет Rus.Postimees.
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Ненависть к себе и осуждение любви: в Эстонии ЛГБТ-ученики сталкиваются с травлей
Ненависть к себе и осуждение любви: в Эстонии ЛГБТ-ученики сталкиваются с травлей
В ходе исследования, проведенного ЛГБТ-объединением Эстонии в 2018 году, 68% ЛГБТ-учеников ответили, что в течение последнего учебного года они подвергались психологическому насилию именно по причине своей сексуальной ориентации. Также 55% ответили, что их сверстники никогда не пытались предотвратить травлю.