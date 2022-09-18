Фото и видео ⟩ Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду

"Водохранилище Соодла было создано для жителей Таллинна и поэтому неизбежно, что уровень воды в нем может время от времени падать. Проблема заключается не только во внезапном человеческим влиянии: виной этому и засушливое лето, ведь чтобы поддерживать объем воды в озере Юлемисте, необходимо отводить воду из водохранилища".

Понижение уровня воды представляет собой интересное зрелище, но не приносит пользы экосистеме озера. Фото: Сандер Ильвест

Ученые указали, что воздействие на экосистему зависит от того, насколько быстро уровень воды упал и как быстро он восстановится, то есть как долго бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоёмов – прим. ред.) будет находиться в непривычной для жизни среде: "Даже в естественных условиях случаются сезонные колебания уровня воды, но в данном случае масштабы больше. Внезапное падение уровня воды повлияет на баланс экосистемы, так как некоторые ее компоненты попросту засохнут".

Важным компонентом в экосистеме, по мнению исследователей, является растительность, которая обеспечивает среду обитания, пищу и убежище для различных водных организмов. Они добавили, что при высыхании соответствующей среды обитания меняется баланс, сложившийся в экосистеме озера: некоторые звенья пищевой цепочки становятся уязвимыми, может ухудшаться прозрачность и распределение кислорода в толще воды и т. д. "Несомненно, когда начнутся осенние дожди, ситуация нормализуется, и к весне следующего года уровень воды в водохранилище восстановится".