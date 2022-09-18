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Фото и видео ⟩ Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду

Александра Саарнийт rus.postimees.ee
Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду
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Soodla veehoidla veetase on alanenud üle kahe meetri.
Soodla veehoidla veetase on alanenud üle kahe meetri. Фото: Sander Ilvest
  • • Уровень воды упал на несколько метров.
  • • Таллиннцы должны потреблять воду экономнее
  • • На снижение уровня воды повлияли и природные условия

Экологический центр Таллиннского университета поделился в социальных сетях своей обеспокоенностью по поводу водохранилища Соодла, уровень воды который значительно снизился. Таллиннцам стоит начать экономнее потреблять воду, пишет Rus.Postimees.

"Жители Таллинна, не только не включайте подогрев воды в бассейне, но и не наполняйте бассейн водой", — обратился в социальной сети к жителям столицы экологический центр, ученые которого работают с экосистемами, связанными с водой.


По данным ученых, этим летом в озеро Юлемисте из водохранилища Соодла, которое является резервуаром питьевой воды, было откачано так много воды, что в совокупности с природными факторами, это привело к тому, что уровень воды упал почти на два с половиной метра: "Таким образом, обнажилось дно и нашим глазам открылся необычный пейзаж, однако хорошего в этом мало".

Менеджер по связям с общественностью AS Tallinna Vesi Мария Тийдус рассказала Postimees, что ситуация обычная, так как каждое лето они в большей или меньшей степени берут воду из водохранилища Соодла для пополнения водных ресурсов озера Юлемисте. "Восстановление уровня воды резервуара Соодла начнется, как только естественные стоки станут для этого пригодными", — подтвердила Тийдус.

По словам Tallinna Vesi, восстановление уровня воды в водохранилище начнется, как только для этого станут пригодными естественные стоки.
По словам Tallinna Vesi, восстановление уровня воды в водохранилище начнется, как только для этого станут пригодными естественные стоки. Фото: Сандер Ильвест

Она добавила, что в последние годы значительного увеличения потребления воды в Таллинне не было замечено, но чем продолжительнее и чаще становятся периоды засухи, тем больше воды мы тратим. Однако потребители могут уменьшить это влияние, используя воду экономнее.

Пересыхание неизбежно

Исследователи Центра экологии Тийт Ваасма и Эгерт Вандель объяснили Postimees, что, хотя они и не могут назвать точную дату, когда уровень воды начал снижаться, можно предположить, что это случилось минувшим летом:

"Водохранилище Соодла было создано для жителей Таллинна и поэтому неизбежно, что уровень воды в нем может время от времени падать. Проблема заключается не только во внезапном человеческим влиянии: виной этому и засушливое лето, ведь чтобы поддерживать объем воды в озере Юлемисте, необходимо отводить воду из водохранилища".

Понижение уровня воды представляет собой интересное зрелище, но не приносит пользы экосистеме озера. 
Понижение уровня воды представляет собой интересное зрелище, но не приносит пользы экосистеме озера. Фото: Сандер Ильвест

Ученые указали, что воздействие на экосистему зависит от того, насколько быстро уровень воды упал и как быстро он восстановится, то есть как долго бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоёмов – прим. ред.) будет находиться в непривычной для жизни среде: "Даже в естественных условиях случаются сезонные колебания уровня воды, но в данном случае масштабы больше. Внезапное падение уровня воды повлияет на баланс экосистемы, так как некоторые ее компоненты попросту засохнут".

Важным компонентом в экосистеме, по мнению исследователей, является растительность, которая обеспечивает среду обитания, пищу и убежище для различных водных организмов. Они добавили, что при высыхании соответствующей среды обитания меняется баланс, сложившийся в экосистеме озера: некоторые звенья пищевой цепочки становятся уязвимыми, может ухудшаться прозрачность и распределение кислорода в толще воды и т. д. "Несомненно, когда начнутся осенние дожди, ситуация нормализуется, и к весне следующего года уровень воды в водохранилище восстановится".

"Подводим итоги: учитывая, что серьезные перепады уровня воды никогда не к добру с точки зрения экосистемы водоемов, необходимо учитывать и тот факт, что значительный перепад уровня воды видится временным, а не ежегодным - по крайней мере, в таком большом объеме. Этот водоем был создан с целью сбора воды для обеспечения уровня воды в озере Юлемисте в более засушливые периоды", - заявили исследователи.

Уровень воды под контролем

Тийдус также сообщил, что водохранилище Соодла было построено для обеспечения питьевой водой Таллинн и является частью резервуаров поверхностной водной системы города. Этот важный объект обеспечивает непрерывность водоснабжения столицы.

"Использование резервуара Соодла регулируется на основании выданного AS Tallinna Vesi разрешения на специальное использование воды, в котором указаны допустимые диапазоны расширения. Использующиеся  в настоящее время объемы воды соответствуют специальному разрешению. Мы контролируем уровень каждый день", — сказал Тийдус.

Tallinna Vesi следит за уровнем воды каждый день.
Tallinna Vesi следит за уровнем воды каждый день. Фото: Сандер Ильвест

В этом году засушливый период по длительности занял второе месте за всю историю (считается с 1922 г.), а летняя температура оказалась одной из самых высоких. Среднее количество осадков в Эстонии составило 158 мм при норме в 218 мм (т.е. 72 процента). Для обеспечения города питьевой водой, они должны были использовать резервуары, принадлежащие водохранилищу питьевой воды, а также их системы поверхностных вод, отводя из них дополнительную воду в озеро Юлемисте. По словам Тийдуса, это стандартная практика.

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