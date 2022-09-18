Фото и видео ⟩ Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду

Важное водохранилище под Таллинном пересохло, экологи призывают экономить воду
• Уровень воды упал на несколько метров.
• Таллиннцы должны потреблять воду экономнее
• На снижение уровня воды повлияли и природные условия
Экологический центр Таллиннского университета поделился в социальных сетях своей обеспокоенностью по поводу водохранилища Соодла, уровень воды который значительно снизился. Таллиннцам стоит начать экономнее потреблять воду, пишет Rus.Postimees.
"Жители Таллинна, не только не включайте подогрев воды в бассейне, но и не наполняйте бассейн водой", — обратился в социальной сети к жителям столицы экологический центр, ученые которого работают с экосистемами, связанными с водой.
По данным ученых, этим летом в озеро Юлемисте из водохранилища Соодла, которое является резервуаром питьевой воды, было откачано так много воды, что в совокупности с природными факторами, это привело к тому, что уровень воды упал почти на два с половиной метра: "Таким образом, обнажилось дно и нашим глазам открылся необычный пейзаж, однако хорошего в этом мало".
Менеджер по связям с общественностью AS Tallinna Vesi Мария Тийдус рассказала Postimees, что ситуация обычная, так как каждое лето они в большей или меньшей степени берут воду из водохранилища Соодла для пополнения водных ресурсов озера Юлемисте. "Восстановление уровня воды резервуара Соодла начнется, как только естественные стоки станут для этого пригодными", — подтвердила Тийдус.
Она добавила, что в последние годы значительного увеличения потребления воды в Таллинне не было замечено, но чем продолжительнее и чаще становятся периоды засухи, тем больше воды мы тратим. Однако потребители могут уменьшить это влияние, используя воду экономнее.
Пересыхание неизбежно
Исследователи Центра экологии Тийт Ваасма и Эгерт Вандель объяснили Postimees, что, хотя они и не могут назвать точную дату, когда уровень воды начал снижаться, можно предположить, что это случилось минувшим летом:
"Водохранилище Соодла было создано для жителей Таллинна и поэтому неизбежно, что уровень воды в нем может время от времени падать. Проблема заключается не только во внезапном человеческим влиянии: виной этому и засушливое лето, ведь чтобы поддерживать объем воды в озере Юлемисте, необходимо отводить воду из водохранилища".
Ученые указали, что воздействие на экосистему зависит от того, насколько быстро уровень воды упал и как быстро он восстановится, то есть как долго бентос (совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоёмов – прим. ред.) будет находиться в непривычной для жизни среде: "Даже в естественных условиях случаются сезонные колебания уровня воды, но в данном случае масштабы больше. Внезапное падение уровня воды повлияет на баланс экосистемы, так как некоторые ее компоненты попросту засохнут".
Важным компонентом в экосистеме, по мнению исследователей, является растительность, которая обеспечивает среду обитания, пищу и убежище для различных водных организмов. Они добавили, что при высыхании соответствующей среды обитания меняется баланс, сложившийся в экосистеме озера: некоторые звенья пищевой цепочки становятся уязвимыми, может ухудшаться прозрачность и распределение кислорода в толще воды и т. д. "Несомненно, когда начнутся осенние дожди, ситуация нормализуется, и к весне следующего года уровень воды в водохранилище восстановится".
"Подводим итоги: учитывая, что серьезные перепады уровня воды никогда не к добру с точки зрения экосистемы водоемов, необходимо учитывать и тот факт, что значительный перепад уровня воды видится временным, а не ежегодным - по крайней мере, в таком большом объеме. Этот водоем был создан с целью сбора воды для обеспечения уровня воды в озере Юлемисте в более засушливые периоды", - заявили исследователи.
Уровень воды под контролем
Тийдус также сообщил, что водохранилище Соодла было построено для обеспечения питьевой водой Таллинн и является частью резервуаров поверхностной водной системы города. Этот важный объект обеспечивает непрерывность водоснабжения столицы.
"Использование резервуара Соодла регулируется на основании выданного AS Tallinna Vesi разрешения на специальное использование воды, в котором указаны допустимые диапазоны расширения. Использующиеся в настоящее время объемы воды соответствуют специальному разрешению. Мы контролируем уровень каждый день", — сказал Тийдус.
В этом году засушливый период по длительности занял второе месте за всю историю (считается с 1922 г.), а летняя температура оказалась одной из самых высоких. Среднее количество осадков в Эстонии составило 158 мм при норме в 218 мм (т.е. 72 процента). Для обеспечения города питьевой водой, они должны были использовать резервуары, принадлежащие водохранилищу питьевой воды, а также их системы поверхностных вод, отводя из них дополнительную воду в озеро Юлемисте. По словам Тийдуса, это стандартная практика.
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