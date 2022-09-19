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Эстонская таможня перекрывает путь роскоши в Россию

Прийт Пуллеритс rus.postimees.ee
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Эстонская таможня перекрывает путь роскоши в Россию
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Прогулочная яхта типа Sunseeker Manhattan 55, рыночная стоимость которой составляет от 1,1 до 2,9 миллиона евро, с июля стоит пришвартованной в порту Haven Kakumäe недалеко от Таллинна.
Прогулочная яхта типа Sunseeker Manhattan 55, рыночная стоимость которой составляет от 1,1 до 2,9 миллиона евро, с июля стоит пришвартованной в порту Haven Kakumäe недалеко от Таллинна. Фото: Tairo Lutter

Две недели назад на пограничный переход Лухамаа прибыл фургон с литовскими номерами, литовский водитель которого предъявил документы эстонским таможенникам, чтобы убедить их, что едет с товаром в столицу Армении Ереван, пишет Rus.Postimees.

В машине было тридцать ноутбуков Apple MacBook Pro. Цена одного такого компьютера в зависимости от технических характеристик может достигать более 4000 евро.

Такая большая партия дорогих компьютеров вызвала сомнения у эстонской таможни. В связи с начатой ​​Россией в Украине войной Евросоюз ввел против страны-агрессора целый комплекс экономических санкций, которые, в том числе, запрещают ввоз предметов роскоши, в частности, бытовой электроники стоимостью более 750 евро, в Россию.

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