Эстонская таможня перекрывает путь роскоши в Россию

Две недели назад на пограничный переход Лухамаа прибыл фургон с литовскими номерами, литовский водитель которого предъявил документы эстонским таможенникам, чтобы убедить их, что едет с товаром в столицу Армении Ереван, пишет Rus.Postimees.
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