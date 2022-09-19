Эстонская таможня перекрывает путь роскоши в Россию

В машине было тридцать ноутбуков Apple MacBook Pro. Цена одного такого компьютера в зависимости от технических характеристик может достигать более 4000 евро.

Такая большая партия дорогих компьютеров вызвала сомнения у эстонской таможни. В связи с начатой ​​Россией в Украине войной Евросоюз ввел против страны-агрессора целый комплекс экономических санкций, которые, в том числе, запрещают ввоз предметов роскоши, в частности, бытовой электроники стоимостью более 750 евро, в Россию.