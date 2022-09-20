Один из читателей TVNET GRUPA заметил, что на сайте ss.com размещено объявление о продаже экзотического животного - сервала - за 6500 евро. Наибольшее возмущение у читателя вызвало то, что хищник находится в кафе, у моря, в машине и живет в явно неподходящих условиях. Мы связались с ответственными службами и выяснили, в каких условиях хищник может находиться в Латвии.
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Хищник семейства кошачьих свободно передвигается по Лиепае
Хищник семейства кошачьих свободно передвигается по Лиепае
В объявлении на сайте ss.lv говорится, что африканская девочка-сервал ищет любящих и заботливых хозяев. "Малыш приручен, привит в соответствии с возрастом, чипирован и зарегистрирован", - отмечается в объявлении.
В объявлении также указано, что полуторамесячного сервала можно посмотреть в Лиепае, а его цена составляет 6500 евро. Однако озадачивает тот факт, что на фотографиях сервал запечатлен в кафе, на берегу моря, свободно сидящим в машине и спящим в неподходящих условиях.