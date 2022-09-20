Хищник семейства кошачьих свободно передвигается по Лиепае

Один из читателей TVNET GRUPA заметил, что на сайте ss.com размещено объявление о продаже экзотического животного - сервала - за 6500 евро. Наибольшее возмущение у читателя вызвало то, что хищник находится в кафе, у моря, в машине и живет в явно неподходящих условиях. Мы связались с ответственными службами и выяснили, в каких условиях хищник может находиться в Латвии.