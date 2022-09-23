Отопление пропаном, вероятно, будет дешевле даже без господдержки

Строительная компания Piche в Марупе разрабатывает проект многоквартирных домов Dižozoli, которые изначально предполагалось отапливать природным газом. Компания также владеет несколькими индустриальными парками, арендаторы которых используют газ не только для отопления, но и для технологических процессов. Принимая во внимание первоначальные опасения, будет ли на рынке достаточно природного газа для предприятий, компания поспешила искать альтернативные решения для отопления. Как один из вариантов рассматривалась установка тепловых насосов. Петерис Сенканс, председатель правления Piche, сообщает, что одно такое сооружение было построено на одном из объектов. При этом он признает, что, когда насос уже был заказан, цены на электроэнергию начали стремительно расти, поэтому планы изменить уже было нельзя. Если бы заказ не был сделан, возможно, на этом объекте была бы построена другая альтернатива газовому отоплению.

Какая? Альтернативой, выбранной Piche, является пропан. Система отопления, работающая на этом энергоресурсе, теперь установлена ​​в многоквартирном проекте Dižozoli, построенном компанией, где ранее планировалось отопление природным газом. "В последний момент мы хотели поменять его на электричество или тепловые насосы, но, к сожалению или уже к счастью, газовый провод уже был закопан", - говорит Сенканс. Далее при поиске альтернатив природному газу, используя при этом построенные газопроводы, было принято решение в пользу пропанового газа.