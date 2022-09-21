Генерал: успех к Украине придет с неожиданной для России стороны

- Говорить об этом пока рано, потому что ни движение войск, ни сама операция не завершены. Я уверен, что дальше у нас будет гораздо больше хороших новостей. Предпосылки для этого вторжения возникли давно. Вопрос был в наличии необходимых ресурсов и благоприятной обстановки на линии фронта, чтобы организовать такое наступление. Нападение - единственный способ добиться успеха на войне и переломить ситуацию.