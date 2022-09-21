Генерал: успех к Украине придет с неожиданной для России стороны

Нынешний успех украинской армии на фронтах - хороший пролог для более масштабного контрнаступления в следующем году, считает генерал-лейтенант Михаил Забродский, бывший командующий ВДВ Украины, а до этого командир одной из самых известных в Украине бригад, 95-й воздушно-десантной. В настоящее время он является заместителем председателя Комитета по обороне Верховной Рады Украины, передает Rus.Postimees.
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