Высшая точка наслаждения - как ее достичь?

Сексолог раскрывает литовскому изданию 15min различные способы, как можно поиграть с оргазмами - дразнить себя или партнера, почти доводя до оргазма, с помощью запрета или сдерживания или просто немного помучить человека несколькими оргазмами подряд.

Дразнить, почти доводя до кульминации

Знаете, как это раздражает, когда ты совсем близок к пику наслаждения, но твой партнер вдруг меняет свои действия и оргазм "ускользает"? Возможно, из этого следует вывести правило, которое можно нарушать только в том случае, если очень четко известно, что это отклонение служит общему благу - если вы уже начали соответствующее действие, которое явно ведет партнера по постели к финишу, то лучше ничего не менять и дать человеку спокойно достичь оргазма...

Сами знаете, новые инициативы не в том месте и не в то время - дело рискованное. Но если партнеры хорошо знают тело друг друга и четко понимают, на какой стадии возбуждения они находятся, то открываются новые горизонты для импровизации.