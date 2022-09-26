Гражданские лица часто рассматривают вооруженные силы как единую монолитную структуру с разными видами войск, "стратегически размещенными" на разных этажах, во главе с инструкторами и офицерами, которые время от времени бросают взгляд на свой внешний вид и сияют до блеска начищенных ботинок. Реальность, как правило, совсем другая, пишет литовский портал 15min.
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Древние традиции "дедовщины" в русской армии и страшная история литовца
Древние традиции "дедовщины" в русской армии и страшная история литовца
"Каково общество, такова и армия" - такими словами в последнее десятилетие XX века литовская пресса описывала случаи, когда в рядах тогдашней Литвы выделялись лица, совершившие противоправные действия.
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