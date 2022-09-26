Древние традиции "дедовщины" в русской армии и страшная история литовца

Литовское общество меняется. Со временем менялась и армия страны - все больше солдат заканчивали западные военные училища, солдаты с советским армейским опытом становились резервом, но на рубеже тысячелетий армией руководил живший до тех пор в эмиграции генерал-майор Йон Кронкайтис. В результате незаконная деятельность в армии была полностью искоренена. "Советское наследие" было пережито. Но было ли оно действительно советским?