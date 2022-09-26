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Древние традиции "дедовщины" в русской армии и страшная история литовца
Фото: AP/ScanPix, TVNET kolāža
TVNET/15min.lt rus.tvnet.lv
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Древние традиции "дедовщины" в русской армии и страшная история литовца
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Гражданские лица часто рассматривают вооруженные силы как единую монолитную структуру с разными видами войск, "стратегически размещенными" на разных этажах, во главе с инструкторами и офицерами, которые время от времени бросают взгляд на свой внешний вид и сияют до блеска начищенных ботинок. Реальность, как правило, совсем другая, пишет литовский портал 15min.

"Каково общество, такова и армия" - такими словами в последнее десятилетие XX века литовская пресса описывала случаи, когда в рядах тогдашней Литвы выделялись лица, совершившие противоправные действия.

Литовское общество меняется. Со временем менялась и армия страны - все больше солдат заканчивали западные военные училища, солдаты с советским армейским опытом становились резервом, но на рубеже тысячелетий армией руководил живший до тех пор в эмиграции генерал-майор Йон Кронкайтис. В результате незаконная деятельность в армии была полностью искоренена. "Советское наследие" было пережито. Но было ли оно действительно советским?

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