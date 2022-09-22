Хотя дополнительные средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса, и сокращение запланированного лечения увеличили прибыль больниц пару лет назад, счета за электроэнергию в этом году очень беспокоят руководителей больниц Эстонии. Например, счет за электроэнергию Пярнуской больницы за август был в десять раз больше, чем год назад, пишет Rus.Postimees.
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Эстонские больницы жалуются из-за высоких счетов за электроэнергию
Эстонские больницы жалуются из-за высоких счетов за электроэнергию
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