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Эстонские больницы жалуются из-за высоких счетов за электроэнергию

Маргус Паалисте rus.postimees.ee
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Эстонские больницы жалуются из-за высоких счетов за электроэнергию
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Пярнуская больница попала в тяжелое положение из-за цен на электроэнергию: за прошлый месяц их счет за электроэнергию был в десять раз больше, чем в прошлом году.
Пярнуская больница попала в тяжелое положение из-за цен на электроэнергию: за прошлый месяц их счет за электроэнергию был в десять раз больше, чем в прошлом году. Фото: Foto: Urmas Luik/Pärnu Postimees

​Хотя дополнительные средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса, и сокращение запланированного лечения увеличили прибыль больниц пару лет назад, счета за электроэнергию в этом году очень беспокоят руководителей больниц Эстонии. Например, счет за электроэнергию Пярнуской больницы за август был в десять раз больше, чем год назад, пишет Rus.Postimees.

Летние счета больниц за электроэнергию показывают, что расходы учреждений, использующих биржевую электроэнергию, выросли на порядок по сравнению с прошлым годом, хотя больницы заявили, что потребление осталось на прежнем уровне. До 85-ти процентов больниц эстонской сети имеют договор с биржевым пакетом.

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