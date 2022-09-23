Правление Рийгикогу начало рассматривать петицию студентов-граждан РФ, которые хотят остаться в Эстонии. Обращение, направленное в Комитет по иностранным делам, собрало 2223 подписи менее чем за сутки, пишет Rus.Postimees.
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Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству
Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству
Студент Нарвского колледжа Тартуского университета и инициатор петиции Адам Алидибиров рассказал Postimees, что, когда эстонское правительство приняло решение о продлении вида на жительство обучающихся здесь российских и белорусских студентов на один год, многим казалось, что проблема решена. "Но это не так", – заявил студент.
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