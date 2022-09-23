Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству

Студент Нарвского колледжа Тартуского университета и инициатор петиции Адам Алидибиров рассказал Postimees, что, когда эстонское правительство приняло решение о продлении вида на жительство обучающихся здесь российских и белорусских студентов на один год, многим казалось, что проблема решена. "Но это не так", – заявил студент.