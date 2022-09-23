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Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству

Маргус Мартин rus.postimees.ee
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Российские студенты, обучающиеся в Нарве: возвращение на родину равносильно самоубийству
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Студенты Адам Алидибиров (второй слева) и Алина Абрамова (третья), приехавшие учиться и работать в Эстонию из России, рады видеть свое будущее здесь и готовы внести свой вклад в развитие страны.
Студенты Адам Алидибиров (второй слева) и Алина Абрамова (третья), приехавшие учиться и работать в Эстонию из России, рады видеть свое будущее здесь и готовы внести свой вклад в развитие страны. Фото: FOTO: Konstantin Sednev

Правление Рийгикогу начало рассматривать петицию студентов-граждан РФ, которые хотят остаться в Эстонии. Обращение, направленное в Комитет по иностранным делам, собрало 2223 подписи менее чем за сутки, пишет Rus.Postimees.

Студент Нарвского колледжа Тартуского университета и инициатор петиции Адам Алидибиров рассказал Postimees, что, когда эстонское правительство приняло решение о продлении вида на жительство обучающихся здесь российских и белорусских студентов на один год, многим казалось, что проблема решена. "Но это не так", – заявил студент.

"Изначально было сказано, что разрешение на учебу будет продлено, об этом говорил и заместитель министра внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар, но на самом деле, ничего не изменилось", – cказал он.

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