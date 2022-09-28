"Очень большая потеря для Латвии": режиссер Андрей Экис о смерти Славы Сэ и неснятом кино

Проблемы в современном кино

По словам режиссера, 20 лет назад было советское латвийское кино, но потом оно "истребилось", а сейчас появилось новое поколение. "Сначала все хотели делать фильмы для фестивалей, но сейчас уже начинают для людей тоже делать. Очень интересные произведения есть.