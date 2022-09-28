"Очень большая потеря для Латвии": режиссер Андрей Экис о смерти Славы Сэ и неснятом кино
19 сентября состоялась премьера нового латвийского сериала "Тараканы в твоей голове" знаменитого комедийного режиссера Андрея Экиса, который стал для него своего рода вызовом, ведь ему пришлось углубиться в тему, которую он не очень знал: "У тебя есть актеры, которые больше не шутят".
В беседе с RUS TVNET Андрей Экис рассказал о современном кинематографе в Латвии и работе с покойным латвийским писателем и сценаристом Славой Сэ (наст. имя - Вячеслав Солдатенко).
Проблемы в современном кино
По словам режиссера, 20 лет назад было советское латвийское кино, но потом оно "истребилось", а сейчас появилось новое поколение. "Сначала все хотели делать фильмы для фестивалей, но сейчас уже начинают для людей тоже делать. Очень интересные произведения есть.
Кино сейчас опять возрождается со своим каким-то взглядом. Да, было плохо, а сейчас становится очень-очень хорошо".
Андрей Экис не видит у современного латвийского кинематографа никаких проблем.
"Все это туфта, когда кто-то говорит "мало денег" или что еще. На телефон можно снимать.
Ну, если так, то очень мало профессионалов - тех, которые пишут сценарии. Но фактически я думаю, что сейчас как каждый может стать как медиа - например, блогер, так и современное кино,
его может сделать человек, у которого есть хоть немножко воображения. Современное кино - это современное мышление", - уверен Андрей Экис.
О работе со Славой Сэ
Андрей Экис много лет проработал с известным латвийским писателем, сценаристом и бардом Славой Сэ...