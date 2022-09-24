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Фото и видео с дрона ⟩ У семьи "правой руки Путина" в Эстонии свой райский уголок, до которого санкции не дотянулись

Александер-Марк Каппи rus.postimees.ee
У семьи "правой руки Путина" в Эстонии свой райский уголок, до которого санкции не дотянулись
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Пустой летний дом семьи руководителя Администрации президента РФ в Лохусалу.
Пустой летний дом семьи руководителя Администрации президента РФ в Лохусалу. Фото: Eero Vabamägi

Среди скромных дач, расположенных в местечке Лохусалу, в глаза бросается большой серый дом, который, по данным крепостной книги, принадлежит матери руководителя Администрации президента России Антона Вайно. Высокопоставленный путинский чиновник внесен в санкционный список ЕС. Как Вайно получил этот дом в собственность, является ли его мать формальной собственницей и будут ли на эту недвижимость наложены санкции? Рассказывает Rus.Postimees.

Ранее эстонские СМИ уже писали о некоей даче в Лохусалу, которой якобы владеет тетя Антона Вайно, Татьяна Ежевская. Тогда была допущена досадная ошибка, потому что на самом деле Ежевская является матерью главного эстонца Кремля. Это подтверждают и независимые российские журналисты, и генеалогический сайт Geni. Возможно, путаница возникла из-за второго брака Татьяны, в результате которого она сменила фамилию.

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