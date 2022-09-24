Среди скромных дач, расположенных в местечке Лохусалу, в глаза бросается большой серый дом, который, по данным крепостной книги, принадлежит матери руководителя Администрации президента России Антона Вайно. Высокопоставленный путинский чиновник внесен в санкционный список ЕС. Как Вайно получил этот дом в собственность, является ли его мать формальной собственницей и будут ли на эту недвижимость наложены санкции? Рассказывает Rus.Postimees.
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Фото и видео с дрона ⟩ У семьи "правой руки Путина" в Эстонии свой райский уголок, до которого санкции не дотянулись
У семьи "правой руки Путина" в Эстонии свой райский уголок, до которого санкции не дотянулись
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