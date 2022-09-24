Фото и видео с дрона ⟩ У семьи "правой руки Путина" в Эстонии свой райский уголок, до которого санкции не дотянулись

Ранее эстонские СМИ уже писали о некоей даче в Лохусалу, которой якобы владеет тетя Антона Вайно, Татьяна Ежевская. Тогда была допущена досадная ошибка, потому что на самом деле Ежевская является матерью главного эстонца Кремля. Это подтверждают и независимые российские журналисты, и генеалогический сайт Geni. Возможно, путаница возникла из-за второго брака Татьяны, в результате которого она сменила фамилию.